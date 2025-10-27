Mi cuenta

Santiago de Compostela

De Oxford a Compostela: el legado del Científico Galego do Ano centra una jornada en el Pazo de Raxoi

El Consello da Cultura Galega y la Real Academia Galega de Ciencias organizan este martes un encuentro sobre su legado en la Universidad y la industria farmacéutica

Eladio Lois
Eladio Lois
27/10/2025 13:48
Fernando Calvet i Prats (Vilafranca del Penedès, 1903 – Barcelona, 1988)
Fernando Calvet i Prats (Vilafranca del Penedès, 1903 – Barcelona, 1988)
USC

La Real Academia Galega de Ciencias (RAGC) ha designado como Científico Galego do Ano 2025 al químico Fernando Calvet i Prats (Vilafranca del Penedès, 1903 – Barcelona, 1988), uno de los grandes impulsores de la investigación química y biotecnológica en Galicia.

Para poner en valor su figura, el Consello da Cultura Galega y la propia RAGC celebrarán este martes 28 de octubre, a las 16.15 horas, una jornada monográfica en la sede del Consello, situada en el Pazo de Raxoi (Praza do Obradoiro, Santiago de Compostela). La asistencia será gratuita, con inscripción previa hasta completar aforo.

La primera de las dos mesas redondas estará dedicada a la trayectoria profesional y humana de Calvet, quien, tras su paso por la Universidad de Oxford, se incorporó a la Universidade de Santiago de Compostela, donde contribuyó al desarrollo de la investigación química y bioquímica.

Además de su labor académica, Calvet participó en la creación de los laboratorios Zeltia en O Porriño, origen de la actual industria biotecnológica gallega. La sesión también abordará su compromiso con Galicia y su vinculación con el galeguismo.

El coloquio estará moderado por Manuel Puga, académico de la Real Academia de Farmacia de Galicia, y contará con las intervenciones de Ricardo Gurriarán, doctor en Historia Contemporánea por la USC; Xosé Luís Pastoriza, doctor en Filosofía por la USC; y Xoán Carmona, catedrático de Historia e Instituciones Económicas de la misma universidad.

Calvet y el impulso del sector biotecnológico gallego

La segunda mesa se centrará en la huella que Calvet dejó en el desarrollo del sector biotecnológico de Galicia. Estará moderada por Francisco Díaz-Fierros, catedrático de Edafología y Química Agrícola de la USC, y contará con la participación del académico de la RAGC Manuel Freire y de Beatriz Díaz, representante del grupo biofarmacéutico Zendal.

Con esta jornada, el Consello da Cultura Galega y la RAGC buscan difundir la contribución de Calvet como precursor de la biotecnología gallega y recordar su papel clave en la consolidación de la investigación científica en la comunidad.

