Compostela aposta por unha cidade máis verde co proxecto "Entre Sar e Sarela"
O Concello inicia a campaña “Sinte o cambio” para divulgar as accións de renaturalización e adaptación ao cambio climático
O Concello iniciou hoxe a campaña de divulgación do proxecto “Entre Sar e Sarela” na que, baixo o lema “Sinte o cambio”, invita á cidadanía a coñecer as actuacións de renaturalización que se están levando a cabo para transformar Compostela nun modelo de cidade habitable, sustentable e adaptada ao cambio climático.
A campaña de comunicación durará ata finais de ano e nas vindeiras semanas acompañarase coa realización de accións de divulgación a través da páxina web do proxecto, co reparto de folletos informativos, cunha exposición itinerante e con varios eventos coa cidadanía. Ademais, xa se están a desenvolver accións participativas como visitas e charlas en centros escolares.
A alcaldesa de Santiago, Goretti Sanmartín, defendeu en varias ocasións a importancia deste proxecto xa que “Entre Sar e Sarela” é “unha estratexia integral e un proxecto ambicioso e pioneiro que busca volver máis verde a cidade dende as marxes ata o corazón, conectando o Anel Verde Exterior compostelán co tecido urbano”.
A alcaldesa subliña que “este é o novo modelo de cidade que buscamos para Compostela, onde ten que haber máis espazos verdes de lecer nas áreas do Anel Verde exterior que forman os ríos Sar e Sarela e na cidade, onde nos poidamos mover de xeito sustentable por sendeiros verdes e corredores ecolóxicos para que, en definitiva, poidamos gozar dunha maior calidade de vida nunha cidade adaptada ás consecuencias do cambio climático”.
Para acadar a habitabilidade e a sustentabilidade da cidade, é dicir, para facer máis verde Compostela, o proxecto leva a cabo a renaturalización dos espazos públicos, aumentando a biodiversidade e a conexión ecolóxica do espazo urbano cos espazos naturais do Anel Verde Exterior que forman os ríos Sar e Sarela.
O proxecto “Entre Sar e Sarela” define a Estratexia de Infraestrutura Verde e Adaptación ao Cambio Climático de Compostela e pon en marcha cinco actuacións piloto na cidade: no barrio de Pontepedriña, na contorna do Auditorio de Galicia, no Xardín Botánico, en Cornes e no Monte Viso.