Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Santiago de Compostela

A Xunta inviste máis de 82.000 euros na mellora de camiños rurais en Dodro

Belén do Campo destaca que os plans Marco e Camiña Rural permitirán renovar sete vías municipais e mellorar o acceso ás parcelas agrícolas

Eladio Lois
Eladio Lois
27/10/2025 18:34
A delegada territorial da Xunta na Coruña, Belén do Campo, xunto á directora territorial de Medio Rural, Nieves Mancebo, durante a visita a un dos camiños mellorados en Dodro ao abeiro dos plans Marco e Camiña Rural
A delegada territorial da Xunta na Coruña, Belén do Campo, xunto á directora territorial de Medio Rural, Nieves Mancebo, durante a visita a un dos camiños mellorados en Dodro 
Xunta

A delegada territorial da Xunta na Coruña, Belén do Campo, visitou este luns o concello de Dodro para supervisar as actuacións realizadas ao abeiro dos plans Marco 2024-2025 e Camiña Rural 2025-2026, que supoñen un investimento conxunto de máis de 82.000 euros.

Durante a visita, na que tamén participou a directora territorial da Consellería de Medio Rural, Nieves Mancebo, Do Campo comprobou o resultado dos traballos xa executados —cunha axuda de 38.000 euros— para mellorar catro camiños de acceso a parcelas agrícolas, e anunciou novos proxectos valorados en case 44.000 euros para o período 2025-2026.

Na anualidade 2024-2025, o Concello levou a cabo dúas intervencións principais: a mellora da pista da Veiga a Lestrobe, a renovación do viario DP ao Rego de Manselle, o arranxo do camiño de Bustelo e a mellora do camiño de Pexegueiro ao cruce de Formarís, que recibiu unha capa de triple rega asfáltica.

Para o novo período 2025-2026, Dodro disporá de case 44.000 euros para actuar noutros tres camiños municipais: o Ceboal, o tramo da AC-305 a Xián e o de Melreiras á AC-305, que serán pavimentados en aglomerado en quente. O Concello xa recibiu un anticipo do 100 % da achega prevista para este ano —21.832 euros— e dispón de prazo ata o 18 de decembro para executar os traballos.

Obxectivo: cohesión social e desenvolvemento rural

Belén do Campo destacou que este tipo de actuacións teñen como fin mellorar as condicións de vida e traballo no medio rural, favorecendo a cohesión social e territorial.

Os plans Marco e Camiña Rural supoñen un investimento conxunto de máis de 82.000 euros
Os plans Marco e Camiña Rural supoñen un investimento conxunto de máis de 82.000 euros
Xunta

Os camiños rurais facilitan a accesibilidade e vertebración do territorio, reforzan o tecido social e contribúen a fixar poboación”, subliñou a delegada, quen insistiu no compromiso da Xunta coa promoción e coordinación do desenvolvemento rural galego.

Estas axudas financian o 100 % dos gastos subvencionables, incluíndo ampliacións de camiños, reforzo de firmes, adecuación de pasos fluviais e mantemento das marxes.

O Plan Marco 2024-2025 contou cun orzamento de 19,5 millóns de euros, o máis alto dende 2017, dos que 5,2 millóns se destinaron á provincia da Coruña para 83 concellos.

Pola súa banda, o Plan Camiña Rural 2025-2026, tamén con 19,5 millóns de euros, beneficiará 86 municipios coruñeses cun total de 5,5 millóns de euros. Na comarca do Sar —Dodro, Padrón e Rois—, as achegas superan os 158.000 euros, destinadas a continuar mellorando a rede viaria rural.

Te puede interesar

Ecobosque do Banquete de Conxo

O Concello impulsa un plan de gobernanza cidadá para o Ecobosque do Banquete de Conxo
Redacción
Laguna auditorio de Galicia

Compostela aposta por unha cidade máis verde co proxecto "Entre Sar e Sarela"
Redacción
mons. Francisco José Prieto

El arzobispo de Santiago pide dejar la "polarización" y cooperar en la acogida de menores migrantes
Agencias
El ideal gallego

Raxoi niega el cierre del parque de bomberos y la Xunta pide avances en su comarcalización
Redacción