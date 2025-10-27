A Xunta inviste máis de 82.000 euros na mellora de camiños rurais en Dodro
Belén do Campo destaca que os plans Marco e Camiña Rural permitirán renovar sete vías municipais e mellorar o acceso ás parcelas agrícolas
A delegada territorial da Xunta na Coruña, Belén do Campo, visitou este luns o concello de Dodro para supervisar as actuacións realizadas ao abeiro dos plans Marco 2024-2025 e Camiña Rural 2025-2026, que supoñen un investimento conxunto de máis de 82.000 euros.
Durante a visita, na que tamén participou a directora territorial da Consellería de Medio Rural, Nieves Mancebo, Do Campo comprobou o resultado dos traballos xa executados —cunha axuda de 38.000 euros— para mellorar catro camiños de acceso a parcelas agrícolas, e anunciou novos proxectos valorados en case 44.000 euros para o período 2025-2026.
Na anualidade 2024-2025, o Concello levou a cabo dúas intervencións principais: a mellora da pista da Veiga a Lestrobe, a renovación do viario DP ao Rego de Manselle, o arranxo do camiño de Bustelo e a mellora do camiño de Pexegueiro ao cruce de Formarís, que recibiu unha capa de triple rega asfáltica.
Para o novo período 2025-2026, Dodro disporá de case 44.000 euros para actuar noutros tres camiños municipais: o Ceboal, o tramo da AC-305 a Xián e o de Melreiras á AC-305, que serán pavimentados en aglomerado en quente. O Concello xa recibiu un anticipo do 100 % da achega prevista para este ano —21.832 euros— e dispón de prazo ata o 18 de decembro para executar os traballos.
Obxectivo: cohesión social e desenvolvemento rural
Belén do Campo destacou que este tipo de actuacións teñen como fin mellorar as condicións de vida e traballo no medio rural, favorecendo a cohesión social e territorial.
“Os camiños rurais facilitan a accesibilidade e vertebración do territorio, reforzan o tecido social e contribúen a fixar poboación”, subliñou a delegada, quen insistiu no compromiso da Xunta coa promoción e coordinación do desenvolvemento rural galego.
Estas axudas financian o 100 % dos gastos subvencionables, incluíndo ampliacións de camiños, reforzo de firmes, adecuación de pasos fluviais e mantemento das marxes.
O Plan Marco 2024-2025 contou cun orzamento de 19,5 millóns de euros, o máis alto dende 2017, dos que 5,2 millóns se destinaron á provincia da Coruña para 83 concellos.
Pola súa banda, o Plan Camiña Rural 2025-2026, tamén con 19,5 millóns de euros, beneficiará 86 municipios coruñeses cun total de 5,5 millóns de euros. Na comarca do Sar —Dodro, Padrón e Rois—, as achegas superan os 158.000 euros, destinadas a continuar mellorando a rede viaria rural.