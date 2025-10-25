Un herido tras arder un tren en la estación de Santiago

Estación de tren de Santiago de Compostela (Daniel Castelao) Eladio Lois

Una persona tuvo que se trasladada al sufrir quemaduras tras declararse un incendio en la parte inferior de un tren vacío en la estación de Santiago.

Según la información del 112 Galicia, el suceso se produjo minutos antes de las 22.30 horas de este viernes y fue una persona la que dio la voz de alarma e indicó que el tren estaba vacío.

Hasta el punto se desplazaron el GES de Brión y el GES de Padrón, agentes de la Policía Nacional y de la Policía Local, así como los profesionales de Urxencias Sanitarias de Galicia-061 que trasladaron a una persona al hospital.

Por su parte, los servicios de emergencias extinguieron el incendio y, tras ello, indicaron que ardiera la parte de abajo del tren y el interior y el suelo estaba afectada por el humo.