Diario de Ferrol

Santiago de Compostela

Investigados tres pasajeros por robar en tiendas del aeropuerto de Santiago con el método de la matrioshka

Hurtaron maletas, mochilas, billeteras, perfumes y cremas faciales

25/10/2025 11:45
Agentes de la Guardia Civil en el aeropuerto de Santiago
La Sección Fiscal y Fronteras de la Guardia Civil del Aeropuerto Rosalía de Castro-Santiago de Compostela investiga a tres personas como presuntos autores de un delito de hurto en establecimientos situados en la zona restringida de seguridad del aeropuerto.

Según ha informado el Instituto Armado en un comunicado, los hechos sucedieron cuando agentes de la Sección sorprendieron a tres pasajeros de un vuelo con destino a Madrid hurtando en los establecimientos situados en la zona restringida de seguridad.

Para cometer el ilícito, los investigados utilizaban el 'método de la matrioshka'. Para ello, accedían a la terminal sin equipaje de mano y, tras pasar el filtro de seguridad y aprovechando un momento de gran afluencia de pasajeros, sustraían una maleta de dimensiones reducidas en un establecimiento y la usaban para ocultar productos de elevado valor y tamaño cada vez menor.

Cuando sucedieron los hechos, los tres hombres se encontraban en el interior de uno de los establecimientos, dos se encargaban de distraer a las dependientas del local, interesándose por varios producctos, y el tercero aprovechaba para hurtar diversos objetos, como maletas, mochilas, billeteras, perfumes y cremas faciales.

Por todo ello, la Guardia Civil investigó a estos tres hombres como presuntos autores de un delito de hurto. Además, los agentes incautaron los efectos sustraídos, que le devolvieron a sus legítimos propietarios.

