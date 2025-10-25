Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Santiago de Compostela

El Centro de Protonterapia de Galicia entra en la fase de instalar el primer acelerador de la sanidad pública española

Los colectores transportaron el material necesario para situar el acelerador, que ya está listo en Bélgica para su envío a Galicia

Ep
25/10/2025 13:18
CHUS
Archivo El Ideal Gallego

El Centro de Protonterapia de Galicia avanza en las obras de acondicionamiento de espacios y entra en la fase decisiva de instalación del primer acelerador de la sanidad pública española.

Según ha informado la Xunta en un comunicado, ya llegaron a Santiago 12 colectores con materiales de la compañía líder en tecnología de terapia de protones que supervisa los trabajos.

Así, tras 18 meses del inicio de la obra, con dos búnkers construidos al lado del Hospital Clínico de Santiago, los colectores transportaron el material necesario para situar el acelerador, que ya está listo en Bélgica para su envío a Galicia.

De esta forma, nueve profesionales de la empresa especializada traban en Santiago como parte del cuadro técnico responsable de la instalación del equipamiento ProteusOne durante el próximo año.

Te puede interesar

Sección sexta de la Audiencia Provincial da Coruña, con sede en Santiago

Juzgan en Santiago a una mujer por fraude en subvenciones por más de 100.000 euros para casas del mayor
EP
Manifestación CIG-Ensino

Decenas de trabajadores de servicios sociales y educativos reclaman mejoras laborales en Santiago
EP
Estación de tren de Santiago de Compostela (Daniel Castelao)

Un herido tras arder un tren en la estación de Santiago
EP
El ideal gallego

Arde la cocina de La Pepita Burger Bar de Santiago
EP