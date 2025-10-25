Mi cuenta

Santiago de Compostela

Decenas de trabajadores de servicios sociales y educativos reclaman mejoras laborales en Santiago

Piden que se ponga fin a la "precariedad laboral que padecen"

Ep
25/10/2025 16:51
Manifestación CIG-Ensino
Manifestación CIG-Ensino
Europa Press

Decenas de trabajadores de los sectores de protección y reforma de menores, atención a personas con discapacidad y escuelas infantiles de 0 a 3 años --que suman más de 5.000 trabajadores en Galicia--y delegados de la CIG-Ensino se han movilizado este sábado en Santiago de Compostela para reclamar convenios gallegos que pongan fin a la "precariedad laboral que padecen".

En declaraciones a los medios, la secretaria nacional de la CIG-Ensino, Laura Arroxo, ha explicado que se trata de tres sectores "muy precarizados", con salarios en muchos casos equivalentes al mínimo interprofesional, y que lo que demandan son "convenios gallegos y mejoras laborales y salariales".

Por su parte, el responsable de la CIG-Ensino en el ámbito privado, Enrique García, ha señalado que esta movilización forma parte de una serie de actos que culminarán con una huelga el próximo 6 de noviembre ante la sede de la Xunta en San Caetano, después de que, tal y como ha denunciado, "la Consellería de Política Social no los ha recibido para abordar la situación".

Así, ha aprovechado para hacer un llamamiento a la conselleira de Política Social, Fabiola García, para que "intente resolver estas problemáticas y de respuestas". En esta línea, también ha hecho un llamamiento a las demás organizaciones sindicales para que haya "unidad".

Precedidos por una pancarta en la que se podía leer 'Por unha atención de calidade, menores, infantil e discapacidade. Melloras laborais, convenio galego', los manifestantes han salido de la Alameda compostelana pasadas las 12.00 horas y han concluido su recorrido en la Praza de Praterías, donde se ha leído el manifiesto.

'Fabiola, escoita, o sector está en loita'; 'Se nada se acorda, iremos a folga'; 'Si somos esenciais cobremos como tal'; 'Fabiola, dimite, o sector non te admite' o 'En Política Social precarizar é o normal' son algunos de los cánticos que se han podido escuchar este sábado en las calles del centro compostelano.

