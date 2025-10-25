Mi cuenta

Santiago de Compostela

Arde la cocina de La Pepita Burger Bar de Santiago

El espacio quedó inservible

Ep
25/10/2025 11:48
Imagen de archivo de un coche de bomberos

Un incendio en una hamburguersería, originado en la noche del viernes en el centro de Santiago, ha provocado daños importantes en el local y ha dejado su cocina inservible. Hasta allí se movilizaron efectivos de bomberos y de la Policía Local, que acordonó parte de la praza de Galicia hasta las primeras horas de la madrugada.

El fuego se originó en la parrilla del local, La Pepita Burger Bar, aunque se aún desconoce el motivo, según explican los Bomberos de Santiago a Europa Press. Con todo, identificaron un incendio por fuga de gas, que podría haber sido originado después.

Los efectivos de extinción se trasladaron al local alrededor de las 22.00 horas al local tras una llamada de trabajadores del mismo, que intentaron sofocar las llamas sin éxito.

Investigan un posible incendio intencionado en una notaría y un despacho de abogados en el centro de Santiago

Al llegar, vieron humo desde la calle perpendicular y también desde la puerta principal. Además, había vecinos que habían abandonado sus viviendas por sí mimos; a los que no lo hicieron, les recomendaron no salir de ellas.

En un principio, las condiciones eran complicadas para entrar, debido al humo, calor y objetos colocados por el medio. Por ello, necesitaron ventilar el local para ganar visibilidad durante los trabajos.

Los Bomberos, que indican que fue una extinción complicada, señalan que el fuego ha provocado importantes daños y ha dejado destrozada la cocina. Sobre las 23.00 horas, el incendio ya estaba controlado. Con todo, no abandonaron el lugar hasta las 01.00 horas, después de realizar las últimas revisiones.

