Santiago de Compostela

"Tecendo Redes de Convivencia Intercultural" promove o encontro entre veciñanza migrante e autóctona en Santiago

O Servizo de Mediación Intercultural Comunitaria organiza este sábado unha xornada para fortalecer lazos, combater a discriminación e construír unha cidade máis inclusiva

Redacción
24/10/2025 19:11
Imagen de archivo manos
O encontro, organizado polo Servizo de Mediación Intercultural Comunitaria, quere fomentar o diálogo e o entendemento mutuo entre a cidadanía de distintas orixes
Clay Banks

O Servizo de Mediación Intercultural Comunitaria do Concello de Santiago organiza este sábado 25 de outubro ás 11.00 horas no Centro Sociocultural do Ensenche o encontro "Tecendo Redes de Convivencia Intercultural" para promover o achegamento entre a poboación migrante e autóctona da cidade, estimulando así o coñecemento e o apoio mutuo entre a veciñanza.

Desta forma, preténdese fomentar relacións positivas baseadas no entendemento mutuo e a empatía e de fortalecer a trama comunitaria e a convivencia intercultural, motivando a cidadanía a implicarse para reducir as desigualdades e tecer unha cidade máis inclusiva e xusta.

O Servizo de Mediación Intercultural Comunitaria, dependente da Unidade de Atención ás Migracións, pon o foco en que unha comunidade cohesionada é máis resiliente e capaz de enfrontar xunta retos, recoñecendo o valor da diversidade e buscando formas de convivencia desde o respecto, a comunicación, a colaboración e o botrato, abordando tensións para evitar que se convertan enconflitos enquistados.

Esta proposta busca tamén actuar de forma decidida contra as discriminacións e os discursos racistas e antinmigración que atentan contra os dereitos das persoas e rachan a convivencia.

