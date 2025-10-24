Santiago votará este jueves el cambio urbanístico que transformará la parcela del antiguo Peleteiro

Antiguo edificio del Peleteiro

El pleno del Concello de Santiago de Compostela someterá a votación este jueves la aprobación provisional de la modificación urbanística que afecta a la parcela del antiguo colegio Peleteiro, en pleno Ensanche. El cambio —una revisión puntual del Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM)— establece que al menos el 45% de la superficie edificable se destine a vivienda protegida y elimina el uso hotelero previsto en la ordenación vigente.

Según destacó el Concello, esta es la primera modificación de usos del PXOM que podría salir adelante desde 2003, tras haber recibido ya el visto bueno inicial en febrero de este año. Si logra de nuevo la aprobación plenaria, el proyecto podría recibir la validación definitiva en los próximos meses.

Reequilibrio urbano en el centro de Compostela

El concejal de Urbanismo, Iago Lestegás, subrayó que la nueva ordenación busca proteger el comercio de proximidad que da carácter al Ensanche y potenciar la vivienda asequible en el centro urbano. “A vivenda protexida non debe estar só na periferia; ten que estar tamén no centro”, recalcó.

La superficie máxima de uso residencial pasará de 4.500 a 16.300 metros cuadrados, mientras que la edificabilidad total se reduce de 23.500 a 19.000 metros cuadrados de uso lucrativo. Además, se suprime el uso hotelero, que con la ordenación anterior podía alcanzar hasta 7.000 metros cuadrados.

La propuesta incluye también una nueva plaza orientada al suroeste, hacia la rúa de San Pedro de Mezonzo, con un acceso abierto desde la rúa de República Arxentina. La intención es crear un espacio urbano más amable y con mejor integración visual y funcional con el entorno.

Respuesta a las alegaciones

Tras el periodo de exposición pública, el Concello ha incorporado ajustes derivados de las alegaciones recibidas. En el bloque principal del conjunto se amplía el retranqueo del primer ático de 1 a 2,5 metros respecto al edificio contiguo del número 13 de República Arxentina y al patio interior, lo que mejora la relación volumétrica con las edificaciones vecinas.

Asimismo, se mantiene el retranqueo de tres metros hacia la futura plaza, con el objetivo de favorecer la transición visual y la entrada de luz natural.

Viviendas asequibles y desarrollo estatal

La parcela del antiguo Peleteiro formará parte de la nueva empresa pública estatal de vivienda, que, según anunció en junio la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, destinará el 100% de los pisos a vivienda asequible.

Este proyecto supone uno de los pasos más significativos en la estrategia municipal de recuperar suelo urbano céntrico para uso residencial, dentro de la apuesta del gobierno local por una Compostela más habitable y con equilibrio social.