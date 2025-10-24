Santiago pone voz a los niños y niñas asesinados en Gaza

Santiago pone nombre a los niños y niñas asesinadas en Gaza: más de 70 personas participan en 10 horas de lectura Europa Press

Santiago de Compostela se ha unido este viernes a las ciudades que han puesto voz al dolor de Gaza con una lectura pública de los nombres de los niños y niñas asesinados en la Franja, una acción simbólica impulsada por Galiza por Palestina que reunió a más de 70 participantes en la praza do Toural.

La lectura, que comenzó a las 10.00 horas y se prolongó hasta las 20.00 horas, dio continuidad a iniciativas similares celebradas en Ourense, A Coruña y otras ciudades del mundo, con el objetivo de visibilizar el sufrimiento de las víctimas más jóvenes del conflicto.

Una lectura que se convirtió en homenaje colectivo

A falta de una hora para su finalización, los lectores ya habían alcanzado la página 329 de un listado de 500, con más de 8.300 nombres pronunciados en voz alta. Según los organizadores, se trata de una acción contra el silencio y la indiferencia: “Non seremos cómplices do silencio e non imos parar. Non hai paz sen xustiza nin reparación”, expresaron desde Galiza por Palestina.

El listado se basa en datos del Ministerio de Salud de Gaza, que cifra en 19.500 los menores de edad asesinados desde el inicio de la ofensiva israelí. Organizaciones internacionales como Save the Children elevan la estimación a más de 20.000 víctimas infantiles, mientras que la ponente especial de la ONU para los Territorios Palestinos Ocupados, Francesca Albanese, advirtió de que la cifra real podría ser hasta diez veces superior, superando las 680.000 muertes, de las cuales 380.000 corresponderían a menores de cinco años.

Representación institucional y social

El acto contó con la presencia de miembros de la corporación municipal de Santiago, entre ellos la alcaldesa, Goretti Sanmartín, la portavoz municipal, Míriam Louzao, y la concejala no adscrita Mercedes Rosón.

También participaron representantes del Movemento Global para Gaza-Galicia, Compostela por Palestina y distintas organizaciones vecinales, sociales y sindicales, que quisieron sumarse al homenaje colectivo.

Durante toda la jornada, numerosos vecinos se acercaron espontáneamente para escuchar, participar o aportar su voz a la lectura, que convirtió la praza do Toural en un espacio de memoria y solidaridad.