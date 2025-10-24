La Xunta presentará en Nueva York el proyecto ‘Galicia Spa’, que fusiona termalismo y Camino de Santiago

El director de Turismo de Galicia se reunió con representantes de establecimientos turísticos así como agencias interesadas en formar parte de esta iniciativa Xunta

La Xunta de Galicia llevará el próximo mes de noviembre a Nueva York el proyecto ‘Galicia Spa Pilgrimage’, una iniciativa que integra el termalismo con el Camino de Santiago como apuesta estratégica para impulsar el turismo de salud y combatir la estacionalidad. La presentación, organizada por Turespaña, reunirá a operadores turísticos internacionales y servirá para promocionar Galicia como destino de bienestar y espiritualidad en el mercado norteamericano.

El acto aprovechará la conexión aérea directa entre Santiago de Compostela y Nueva York, con el objetivo de consolidar la presencia del turismo gallego en los programas de viaje de Estados Unidos y reforzar el atractivo del Camino de Santiago a través de experiencias centradas en la salud, la naturaleza y la tradición termal.

Termalismo y espiritualidad, una unión estratégica

El proyecto, impulsado por la Xunta dentro del Plan de Turismo Termal de Galicia, se presentó este viernes en una reunión celebrada en el Hotel Louxo de la Illa da Toxa, en la que participaron el director de Turismo de Galicia, Xosé Merelles, y representantes del sector termal gallego. Durante el encuentro, se avanzó en las acciones que permitirán conectar los recursos termales de la comunidad con las rutas xacobeas, mediante productos turísticos que combinen etapas del Camino, estancias en balnearios y experiencias de bienestar personal.

Merelles destacó que la unión del termalismo con el Camino de Santiago “representa una oportunidad estratégica para diversificar el turismo, atraer nuevos visitantes y generar actividad económica durante todo el año”. En palabras del responsable autonómico, “este tipo de iniciativas refuerzan la imagen de Galicia como destino sostenible, saludable y competitivo, apostando por un modelo que combina tradición, innovación y calidad”.