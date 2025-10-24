La USC busca la mejor fotografía científica en el XII concurso 'A Ciencia en Imaxe'

'Tensión e impacto', la fotografía ganadora de la última edición Cedida

La Real Academia Galega de Ciencias (RAGC) y las facultades de Bioloxía, Ciencias, Física, Matemáticas y Química de la Universidade de Santiago de Compostela (USC) han convocado una nueva edición del concurso “A Ciencia en Imaxe”, un certamen que premia las fotografías de temática científica realizadas por miembros de la comunidad universitaria compostelana.

Esta iniciativa se enmarca en los actos de celebración de la festividad de San Alberte Magno, patrón de las Ciencias, y busca acercar la ciencia al público a través del arte y la creatividad visual.

Fotografías originales sobre fenómenos, investigación y tecnología

El concurso está abierto a toda la comunidad universitaria de la USC. Las imágenes podrán reflejar conceptos científicos, fenómenos naturales, aplicaciones tecnológicas o temas de investigación, entre otros. Se otorgarán dos premios económicos: un primer galardón de 200 euros y un segundo de 100 euros.

Las fotografías deberán ser originales, inéditas y no premiadas anteriormente, con autoría individual y presentadas en formato jpg (máximo 5 MB). No se admitirán fotomontajes ni retoques digitales, salvo pequeñas correcciones de color y luminosidad. Cada participante podrá presentar una sola imagen, acompañada de un título y, opcionalmente, un breve comentario.

El plazo para participar finaliza el 10 de noviembre, y las inscripciones pueden realizarse de manera gratuita enviando el formulario y la fotografía al correo facultade.bioloxia.decanato@usc.gal, indicando en el asunto “A Ciencia en Imaxe”.

El jurado, compuesto por representantes de las cinco facultades organizadoras y de la RAGC, valorará la originalidad, la estética, la calidad técnica y la capacidad comunicativa de las imágenes. El fallo se publicará en el Taboleiro Electrónico de la USC y en la web de la Facultade de Bioloxía.

La entrega de premios se celebrará el 14 de noviembre en la Aula Magna de la Facultade de Bioloxía, durante el acto académico con motivo del patrón de las Ciencias.