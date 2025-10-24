La Policía Nacional desmantela un punto de venta de drogas en Santiago

Agentes de la Policía Nacional intervinieron más de 400 dosis de estupefacientes y 1.400 euros en metálico durante el registro del domicilio

La Policía Nacional detuvo a una persona al desarticular un "importante punto activo" de venta de sustancias estupefacientes en Santiago de Compostela.

Según ha informado el Cuerpo policial, la operación 'Urbano' tuvo su fase de explotación en la madrugada del 21 de octubre y finalizó con la detención de una persona que suministraba sustancias estupefacientes al menudeo a numerosos toxicómanos en el entorno de Santiago.

Al presunto autor le imputan un delito contra la salud pública. En el marco del Plan Operativo de Respuesta al Tráfico Minorista y Consumo de Drogas, los investigadores se centraron en un escalón superior e identificaron a una persona que surtía de cocaína y heroína a varios puntos de menudeo de la ciudad.

Tras este operativo, la Policía Nacional ha dado por desarticulado este punto de distribución de drogas, con un registro en un domicilio en la zona de Laraño/Pardiñas.

Durante la operación, los agentes intervinieron 300 dosis de heroína, 100 dosis de cocaína, do básculas de pesaje, 1.400 euros en metálico, utillaje utilizado para la manipulación y el envasado, y una pistola de balines.

La persona detenida pasó a disposición de la autoridad judicial, que decretó su puesta en libertad.