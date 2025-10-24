Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Santiago de Compostela

La Policía Nacional desmantela un punto de venta de drogas en Santiago

La operación "Urbano" se saldó con la detención de una persona y la incautación de heroína, cocaína y otros materiales en la zona de Lariño

Agencias
24/10/2025 15:22
Agentes de la Policía Nacional intervinieron más de 400 dosis de estupefacientes y 1.400 euros en metálico durante el registro del domicilio

La Policía Nacional detuvo a una persona al desarticular un "importante punto activo" de venta de sustancias estupefacientes en Santiago de Compostela.

Según ha informado el Cuerpo policial, la operación 'Urbano' tuvo su fase de explotación en la madrugada del 21 de octubre y finalizó con la detención de una persona que suministraba sustancias estupefacientes al menudeo a numerosos toxicómanos en el entorno de Santiago.

Al presunto autor le imputan un delito contra la salud pública. En el marco del Plan Operativo de Respuesta al Tráfico Minorista y Consumo de Drogas, los investigadores se centraron en un escalón superior e identificaron a una persona que surtía de cocaína y heroína a varios puntos de menudeo de la ciudad.

Tras este operativo, la Policía Nacional ha dado por desarticulado este punto de distribución de drogas, con un registro en un domicilio en la zona de Laraño/Pardiñas.

Durante la operación, los agentes intervinieron 300 dosis de heroína, 100 dosis de cocaína, do básculas de pesaje, 1.400 euros en metálico, utillaje utilizado para la manipulación y el envasado, y una pistola de balines.

La persona detenida pasó a disposición de la autoridad judicial, que decretó su puesta en libertad.

Te puede interesar

festival maxia imposible

O FestiMax de Ames celebra a súa vixésima edición cunha fin de semana chea de ilusión e maxia
Adriana Quesada
El ideal gallego

El PP de Santiago destaca el aumento del 41% en los fondos de la Xunta para dependencia y la inversión de 5 millones en vivienda pública
Redacción
El director de Turismo de Galicia se reunió con representantes de establecimientos turísticos así como agencias interesadas en formar parte de esta iniciativa

La Xunta presentará en Nueva York el proyecto ‘Galicia Spa’, que fusiona termalismo y Camino de Santiago
Eladio González Lois
No taller Sanín Percusión Tradicional fabrícanse pandeiretas e outros instrumentos que protagonizan o rexurdir da música tradicional galega

Febre polas foliadas: por que as pandeiretas seguen marcando o pulso de Galicia?
Eladio González Lois