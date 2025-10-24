El PP de Santiago destaca el aumento del 41% en los fondos de la Xunta para dependencia y la inversión de 5 millones en vivienda pública

Los concejales del Partido Popular de Santiago, Nerea Barcia y Adrián Villa, han puesto en valor este viernes el compromiso de la Xunta de Galicia con Santiago de Compostela en materia de Política Social y Vivienda, a través de un incremento “notable” en las partidas presupuestarias destinadas a la ciudad.

Los concejales del Partido Popular de Santiago, Nerea Barcia y Adrián Villa Cedida

Según señalaron, los Bonos de dependencia aumentan un 41% hasta alcanzar los 9 millones de euros, lo que permitirá beneficiar a casi 380 personas. Además, el edil Adrián Villa anunció que en 2026 se abrirá en Santiago el primer centro público de cuidados intermedios de Galicia, un proyecto que calificó como “pionero” y que “mejorará la atención a las personas mayores”.

Villa destacó también que la Xunta continuará impulsando la conciliación familiar a través del Bono Concilia Familia, del que ya se benefician casi 400 hogares en Santiago, y que mantendrá por cuarto año consecutivo la gratuidad de las escuelas infantiles, medida que alcanza a 32.000 niños en Galicia, 1.900 de ellos en la capital gallega, con una inversión total de 3,3 millones de euros.

Vivienda pública y oportunidades para jóvenes

Por su parte, la concejala Nerea Barcia subrayó que Santiago contará con una aportación de casi 5 millones de euros destinada a vivienda pública y alojamientos compartidos para menores de 36 años, como los proyectos previstos en la zona de Xoán XXIII.

Barcia añadió que los presupuestos autonómicos permitirán disponer de suelo para más de 3.400 viviendas en la ciudad, “una oportunidad para seguir mejorando la vida de las familias compostelanas”.

Tanto Barcia como Villa coincidieron en que las cuentas reflejan una apuesta clara de la Xunta por los servicios sociales, la vivienda y el bienestar de las familias, con inversiones que —afirman— “repercutirán directamente en la calidad de vida de los vecinos de Santiago”.