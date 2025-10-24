El Instituto Gómez-Ulla y Anedia impulsan en Santiago una campaña pionera de salud visual

Los representantes de ambas entidades en el momento de la firma del convenio Cedida

Hasta la mitad de las personas con diabetes tipo 1 desarrollará alguna enfermedad ocular a lo largo de su vida. Ante esta realidad, el Instituto Gómez-Ulla de Miranza, con sede en Santiago de Compostela, y la Asociación de Nenas, Nenos e Xente Nova con Diabetes de Galicia (Anedia) han sellado una colaboración destinada a fomentar la prevención y el diagnóstico precoz de las complicaciones visuales más frecuentes en este colectivo.

El acuerdo, presentado este jueves, se enmarca en el compromiso de ambas entidades por mejorar la calidad de vida de los pacientes diabéticos. A través de él, se desarrollarán acciones de concienciación, asesoramiento personalizado y revisiones oftalmológicas adaptadas a las necesidades de los miembros de Anedia, que agrupa a más de medio millar de familias gallegas.

“Desde Miranza Instituto Gómez-Ulla apostamos por la prevención como pilar fundamental para evitar pérdidas de visión evitables. Esta colaboración con Anedia es una forma de acercar nuestra experiencia oftalmológica a quienes más lo necesitan”, señaló el director médico, el profesor Francisco Gómez-Ulla.

Por su parte, la presidenta de Anedia Galicia, María José Rego Lojo, destacó que “es fundamental que los niños, niñas y jóvenes con diabetes tipo 1 y sus familias entiendan que cuidar la vista es parte del control integral de la enfermedad”.

Revisiones y jornadas divulgativas en Galicia

El programa conjunto incluye charlas, jornadas informativas y actividades formativas dirigidas a familias, adolescentes y profesionales sanitarios, con el fin de fomentar el autocuidado visual.

La primera cita será el 7 de noviembre en el edificio Cersia Empresa de Santiago, en una jornada organizada junto al Colegio Oficial de Podólogos de Galicia. Además, con motivo de la Semana Mundial de la Diabetes, se celebrará en la clínica compostelana una jornada de revisiones gratuitas para los menores asociados a Anedia.