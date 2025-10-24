Cantigas e Agarimos homenaxea a Ruth Matilda Anderson cun espectáculo que une historia e creación contemporánea
“ANDERSON: unha viaxe con Cantigas e Agarimos” recrea a primeira estadía en Galicia da estadounidense a través da música, o baile e a narración escénica
A Agrupación Folclórica Cantigas e Agarimos, presenta o seu novo espectáculo “ANDERSON: unha viaxe con Cantigas e Agarimos” nun evento que terá lugar o o domingo 2 de novembro de 2025, ás 20.00 horas, no Auditorio de Galicia, en Santiago de Compostela.
O espectáculo é unha viaxe escénica que revive, dun xeito poético a primeira estadía en Galicia de Ruth Matilda Anderson, enviada pola Hispanic Society of America en 1924 para documentar a vida no rural galego.
O espectáculo artéllase a partir da combinación de documentación histórica e creación contemporánea. Emprega materiais auténticos, como o diario da expedición da fotógrafa e do seu pai e pezas de baile e música recollidas por outros estranxeiros chegados despois, como Alan Lomax ou Dorothé Schubarth. A montaxe dálle vida ó material, mesturando fotografía histórica, música e baile tradicional, vestimenta de época e narración escénica.