Xunta y Aena crearán un grupo de trabajo en Santiago para reforzar la conectividad aérea de Galicia

El presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, se reunió esta mañana con el presidente de AENA, Maurici Lucena

El aeropuerto de Santiago-Rosalía de Castro acogerá el próximo 5 de noviembre la primera reunión del Grupo de Trabajo de Conectividad de Galicia, una nueva iniciativa impulsada por Aena y la Xunta para diseñar una hoja de ruta común que permita mejorar la conectividad aérea de la comunidad.

El anuncio se produjo tras un encuentro celebrado en Santiago entre el presidente de Aena, Maurici Lucena, y el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, en el que se abordó la situación actual de los tres aeropuertos gallegos y el impacto del despliegue del AVE y de los retrasos en la entrega de aeronaves a las compañías aéreas.

El Rosalía de Castro, centro de coordinación

El nuevo grupo, que tendrá su sede de trabajo en Santiago, reunirá a Aena, la Xunta, administraciones locales y cámaras de comercio, con el objetivo de coordinar estrategias para atraer nuevas rutas y reforzar las existentes.

Lucena destacó que “Aena colaborará con las instituciones gallegas para potenciar la conectividad de los aeropuertos, ya que nuestros respectivos objetivos son compartidos”. Subrayó además que los aeropuertos “no son el destino final del viajero, sino una herramienta esencial para conectar los territorios”.

Vueling refuerza su presencia en Santiago

Durante la reunión, el presidente de Aena confirmó que Vueling aumentará sus operaciones en el aeropuerto compostelano con más frecuencias hacia Barcelona, Palma de Mallorca, Gran Canaria, Málaga y Zaragoza, además de estudiar nuevas rutas para cubrir las conexiones que Ryanair ha dejado de operar.

Lucena señaló que otras compañías como Binter, Wizzair o Volotea también están explorando oportunidades en el mercado gallego.

Estrategia de promoción y modelo en red

Aena, que ha mantenido más de veinte reuniones con aerolíneas durante 2025, ha presentado unas 60 propuestas de rutas para los aeropuertos gallegos. Según Lucena, esta labor se apoya en un modelo de autofinanciación y red solidaria que garantiza instalaciones de primer nivel en todos los aeropuertos del país.

“La nueva ruta Santiago-Nueva York es un ejemplo de lo que se puede conseguir con una estrategia coordinada y una buena experiencia previa de las aerolíneas en otros aeropuertos españoles”, apuntó.

El presidente de Aena concluyó reafirmando la vocación de permanencia de la empresa en Galicia: “Las compañías aéreas van y vienen, pero Aena permanece en todos los territorios”.