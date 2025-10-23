Mi cuenta

Santiago de Compostela

'Xentes de acolá': un retrato irónico y afectuoso de Galicia vista por ojos foráneos

El nuevo libro de Tomás Cavanna se presenta el 27 de octubre en la Real Sociedad Económica de Amigos del País de Santiago

Eladio Lois
Eladio Lois
23/10/2025 12:20
El autor, Tomás Cavanna
El autor, Tomás Cavanna

El escritor Tomás Cavanna regresa al panorama literario con Xentes de acolá, una crónica sobre las vivencias gallegas de ilustres foráneos que combina historia, ironía y afecto. El libro, editado por Sial Pigmalión, se presentará en Santiago de Compostela el lunes 27 de octubre a las 19.30 horas, en la sede de la Real Sociedad Económica de Amigos del País. En el acto intervendrán los escritores Alfredo Conde y Suso de Toro, el catedrático José Manuel García Iglesias, el editor Basilio Rodríguez y el propio autor.

El cartel del evento
El cartel del evento
Cedida

Galicia a través de quienes llegaron de fuera

Tras más de treinta años viviendo en Galicia, Cavanna confiesa dudar si ya es de “acá” o sigue siendo de “acolá”, en referencia a la célebre clasificación de Álvaro Cunqueiro, retomada por Suso de Toro en el prólogo, donde define el libro como “un curioso acto de amor, envuelto en el guante de la inevitable ironía del autor”.

El volumen se divide en dos capítulos. El primero se centra en tres personajes nacidos fuera de Galicia pero estrechamente ligados a Santiago: una monja madrileña que se lanzó al vacío tratando de huir de la clausura; un cardenal valenciano que desenterró valiosos restos antes de regresar a su tierra, y un escritor católico inglés que, exasperado por el bullicio de los canónigos de la Catedral, prometió no volver a pisarla “nunca mais”.

Viajeros del siglo XVIII y el descubrimiento de un país incómodo

El segundo capítulo recoge las impresiones de seis viajeros angloparlantes que recorrieron Galicia en la segunda mitad del siglo XVIII, cuando el territorio carecía de mapas, carreteras o alojamientos dignos. Según apunta Suso de Toro, estos visitantes mantuvieron una relación “incómoda y por lo general descortés con este País que, en efecto, produce incomodidad e incomprensión a mucha gente que no tiene ni la inteligencia ni el atrevimiento de querer entenderlo”.

Con esta obra, Tomás Cavanna invita a reflexionar sobre la mirada ajena hacia Galicia y sobre su propia pertenencia tras décadas de convivencia con una tierra que —como él mismo sugiere— transforma también a quienes la observan desde fuera.

