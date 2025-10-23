Santiago acogerá el I Congreso de Criminología de Galicia

El encuentro reunirá el 6 de noviembre en el Palacio de San Roque a profesionales y estudiantes para debatir sobre los retos actuales de la criminología Turismo de Santiago

Santiago de Compostela será el epicentro del debate criminológico gallego el próximo 6 de noviembre, cuando se celebre el I Congreso de Criminología de Galicia en el Salón Noble del Palacio de San Roque. Se trata del primer evento de estas características en la comunidad, organizado por la Asociación Gallega de Profesionales de la Criminología (AGPCRIM), con el objetivo de difundir los avances de esta disciplina y dar visibilidad a sus múltiples salidas profesionales.

La cita, que se desarrollará entre las 09.00 y las 18.30 horas, contará con la participación de investigadores, criminólogos, psicólogos, juristas y miembros de las fuerzas de seguridad, además de estudiantes y público general interesado en el ámbito de la seguridad y la prevención del delito.

Un congreso para promover la investigación y la innovación

La presidenta de la AGPCRIM, Laura Pereira, subraya que este primer congreso busca “promover la investigación y la innovación en una ciencia clave para el bienestar social”. En la inauguración participará el director xeral de Xustiza de la Xunta de Galicia, José Tronchoni Albert, junto a la propia Pereira, antes de dar paso a un programa que abordará desde el crimen organizado hasta los avances forenses más recientes.

El capitán Juan José López Castro, jefe de la Unidad de Policía Judicial de la Guardia Civil en Ourense, abrirá las ponencias con una charla sobre el crimen organizado en Galicia. A continuación, el criminólogo Eduardo Navasquillo Lorda analizará la pericial criminológica en el ámbito privado, mientras que el economista y criminólogo Juan Carlos Gutiérrez Narganes ofrecerá una exposición sobre fraude y contabilidad creativa.

La criminología gallega, en primera línea

La jornada también contará con destacadas figuras del ámbito académico compostelano. El catedrático de Psicología Forense de la USC, Ramón Arce Fernández, abordará el papel del criminólogo en la prueba psicológico-forense, mientras que la doctora María Victoria Lareu Huidobro, profesora de la Facultad de Medicina de la USC, presentará los últimos avances en técnicas de perfiles de ADN, una de las áreas más innovadoras en la investigación criminal.

El congreso se cerrará con una mesa redonda sobre el presente y futuro de la criminología, en la que participarán profesionales y jóvenes investigadores, y una clausura a cargo del profesor Juan José Labora González, especialista en sociología criminal de la Universidad de Santiago.