O PSdeG denuncia demoras “inaceptables” no traslado de pacientes na área sanitaria de Santiago
Aitor Bouza e Brais Botana reclaman á Xunta ampliar a flota de ambulancias e avanzar na internalización do servizo para reducir as listas de espera
O deputado socialista no Parlamento de Galicia e secretario xeral do PSdeG de Santiago, Aitor Bouza, xunto co secretario de Sanidade e Política Social da executiva municipal, Brais Botana, denunciaron hoxe “demoras inaceptables” no traslado de pacientes na área de Santiago de Compostela e reclamaron á Xunta de Galicia medidas urxentes para mellorar o transporte sanitario e reducir as listas de espera.
Durante a rolda de prensa, Botana explicou que “a raíz das noticias que se publican de xeito recorrente, sobre todo recentemente tamén das queixas dos pacientes e dos seus familiares, vimos denunciando que se producen unhas demoras de 14, 15, 16 horas, que consideramos que son demoras inaceptables no traslado de pacientes tanto de xeito programado como tamén en momentos puntuais de xeito urxente”.
O responsable de sanidade local responsabilizou ao modelo de externalización do servizo e á falta de recursos propios do Sergas, afirmando que “é un sistema que se basea por completo en concesións que son completamente privadas e isto, ao final, fai que o propio 061 non dispoña de ambulancias adicionais fora da rede urxente e limita a capacidade para poder responder como sistema”. Botana reclamou “ampliar de xeito urxente a flota de ambulancias tanto de soporte vital avanzado como tamén para transporte de pacientes de xeito programado e de atención máis básica” e propuxo unha “internalización progresiva deste servizo para contar con recursos propios”.
Aitor Bouza situou estas carencias nun contexto máis amplo de saturación da sanidade en Santiago de Compostela. Segundo o deputado socialista, “a situación que temos a día de hoxe na propia sanidade en Santiago de Compostela é dramática”. Lamentou casos concretos, como o dunha persoa maior que esperou “dezaseis horas e media no hospital por unha ambulancia”, e criticou o aumento das listas de espera para cirurxías: “Vimos como particularmente aquí en Santiago aumentaron tanto a media de espera como as persoas afectadas, pero tamén, sobre todo, as de prioridade un. Esta situación é absolutamente inadmisible”.
Bouza anunciou que levarán estas cuestións ao Parlamento de Galicia, reclamando un plan que permita reducir os tempos de espera e garantir unha atención sanitaria digna: “Esiximos que se produza un plan que leve a rebaixar o tempo de espera para cirurxías, pero sobre todo moi especialmente as de prioridade un”.