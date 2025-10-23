La Xunta destaca el éxito de las ayudas para la compra de vivienda en cascos históricos, con más de 80 beneficiarios este año

La conselleira de Vivenda e Planificación de Infraestruturas, María Martínez Allegue, visitó este jueves una de las viviendas adquiridas gracias a estas ayudas, situada en la rúa Pexigo de Abaixo Xunta

La Xunta de Galicia ha hecho balance de la convocatoria de 2025 de las ayudas para la compra de viviendas en conjuntos históricos, una línea de apoyo que beneficiará este año a 83 personas con una inversión autonómica de 800.000 euros. La medida, financiada íntegramente con fondos propios de la Comunidad, busca dinamizar los cascos antiguos y facilitar el acceso a la vivienda en zonas patrimoniales.

La conselleira de Vivenda e Planificación de Infraestruturas, María Martínez Allegue, visitó este jueves una de las viviendas adquiridas gracias a estas ayudas en pleno corazón del casco histórico de Santiago de Compostela. Durante el recorrido, destacó que se trata de “una medida que facilita el acceso a la vivienda para la juventud y contribuye a la revitalización de los centros históricos”.

Ayudas compatibles con el Aval Mozo

La titular de Vivienda explicó que la Xunta impulsa varias líneas de apoyo para la adquisición de viviendas en zonas históricas, especialmente dirigidas a jóvenes menores de 36 años, que pueden recibir hasta 12.800 euros por compra. Además, estas ayudas son compatibles con el programa Aval Mozo, que cubre hasta el 20 % del importe no financiado por las entidades bancarias.

En el caso de Santiago, Álvaro, un joven beneficiario de esta línea, recibió una aportación de 12.800 euros para adquirir su vivienda en el casco antiguo Xunta

313 beneficiarios desde 2019

Desde su puesta en marcha en 2019, la Xunta ha concedido 313 ayudas a compradores de viviendas en cascos históricos de toda Galicia. Solo en 2025, el Gobierno autonómico aprobó 50 solicitudes iniciales y amplió la dotación presupuestaria para atender otras 33 adicionales, alcanzando así un total de 83 beneficiarios.

Estas actuaciones se suman a otras líneas autonómicas de apoyo a la compra de vivienda protegida y a la adquisición en municipios de menos de 10.000 habitantes, enmarcadas en la estrategia de vivienda del Ejecutivo gallego.

Durante su visita, Martínez Allegue avanzó que el proyecto de presupuestos de la Xunta para 2026 contempla un incremento del 13 % en la partida destinada a ayudas para la adquisición de vivienda, reforzando así el compromiso del Gobierno gallego con las políticas de acceso a la vivienda y con la conservación y revitalización de los entornos urbanos históricos.