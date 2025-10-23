Expertas internacionais analizan en Santiago os retos do envellecemento cerebral
Afundación inaugura unha nova edición dos "Diálogos sobre lonxevidade e envellecemento" cun encontro entre Ana María Cuervo e Isabel Fariñas
O Centro Obra Social Abanca de Santiago acollerá este venres 24 de outubro ás 18.30 horas a primeira actividade dunha nova edición dos "Diálogos sobre lonxevidade e envellecemento", que organiza Afundación.
Baixo o nome de "Cando o cerebro envellece: retos e esperanzas", as dúas especialistas Ana María Cuervo, directora do Centro de Estudios sobre o Envellecemento do Albert Einstein College of Medicine de Nova York; e da a catedrática de Bioloxía Celular da Universitat de Valencia Isabel Fariñas, referente internacional no estudo das células nai neurais, compartirán os seus coñecementos nun diálogo aberto ao público.
A sesión estará moderada polo doutor Manuel Collado, investigador do Centro Nacional de Biotecnoloxía, dependente do Consejo Superior de Investigaciones Científicas, e que dirixe o seu grupo de investigación no CIMUS da Universidade de Santiago de Compostela.
Nesta primeira actividade abordaranse preguntas como se haberá cura para enfermidades como o alzhéimer e o párkinson? Por que algúns trastornos neurodexenerativos son máis comúns na vellez? Que é a xerociencia? Tamén se abordarán asuntos como a capacidade do cerebro para adaptarse a novas situacións ou a rexenerarse, os avances da xerociencia ou os mecanismos que poden favorecer o proceso de limpeza celular, como é o caso do soño ou o xaxún.
Ambas as participantes levan anos liderando investigacións relacionadas con estes asuntos. A doutora Ana María Cuervo é catedrática Robert e Renée Belfer no Albert Einstein College of Medicine de Nova York, onde ademais de dirixir o Centro de Estudos sobre o Envellecemento é profesora distinguida de Bioloxía Molecular do Desenvolvemento e de Medicina. Cuervo é a responsable dun grupo pioneiro no estudo dos mecanismos de limpeza e reciclaxe celular e o seu papel no envellecemento e en enfermidades como o alzhéimer, o párkinson ou os trastornos metabólicos. Está entre o 1 % das voces científicas máis citadas do mundo.
Pola súa banda, a doutora Isabel Fariñas é catedrática de Bioloxía Celular na Universitat de Valencia e coordinadora da unidade de Neurobioloxía Molecular (NeuroMol). É un referente internacional no estudo das células nai neurais e o seu microambiente. En 2024 foi distinguida co Premio Nacional de Investigación Santiago Ramón y Cajal. Fariñas representa unha das voces máis influíntes na neurociencia española e europea.