Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Santiago de Compostela

Expertas internacionais analizan en Santiago os retos do envellecemento cerebral

Afundación inaugura unha nova edición dos "Diálogos sobre lonxevidade e envellecemento" cun encontro entre Ana María Cuervo e Isabel Fariñas

Adriana Quesada
Adriana Quesada
23/10/2025 22:56
centro obra social abanca
O debate, moderado polo investigador do CIMUS Manuel Collado, terá lugar este venres no Centro Obra Social ABANCA
Santiago Turismo

O Centro Obra Social Abanca de Santiago acollerá este venres 24 de outubro ás 18.30 horas a primeira actividade dunha nova edición dos "Diálogos sobre lonxevidade e envellecemento", que organiza Afundación. 

Baixo o nome de "Cando o cerebro envellece: retos e esperanzas", as dúas especialistas Ana María Cuervo, directora do Centro de Estudios sobre o Envellecemento do Albert Einstein College of Medicine de Nova York; e da a catedrática de Bioloxía Celular da Universitat de Valencia Isabel Fariñas, referente internacional no estudo das células nai neurais, compartirán os seus coñecementos nun diálogo aberto ao público. 

A sesión estará moderada polo doutor Manuel Collado, investigador do Centro Nacional de Biotecnoloxía, dependente do Consejo Superior de Investigaciones Científicas, e que dirixe o seu grupo de investigación no CIMUS da Universidade de Santiago de Compostela.

Nesta primeira actividade abordaranse preguntas como se haberá cura para enfermidades como o alzhéimer e o párkinson? Por que algúns trastornos neurodexenerativos son máis comúns na vellez? Que é a xerociencia? Tamén se abordarán asuntos como a capacidade do cerebro para adaptarse a novas situacións ou a rexenerarse, os avances da xerociencia ou os mecanismos que poden favorecer o proceso de limpeza celular, como é o caso do soño ou o xaxún.

Ambas as participantes levan anos liderando investigacións relacionadas con estes asuntos. A doutora Ana María Cuervo é catedrática Robert e Renée Belfer no Albert Einstein College of Medicine de Nova York, onde ademais de dirixir o Centro de Estudos sobre o Envellecemento é profesora distinguida de Bioloxía Molecular do Desenvolvemento e de Medicina. Cuervo é a responsable dun grupo pioneiro no estudo dos mecanismos de limpeza e reciclaxe celular e o seu papel no envellecemento e en enfermidades como o alzhéimer, o párkinson ou os trastornos metabólicos. Está entre o 1 % das voces científicas máis citadas do mundo.

Pola súa banda, a doutora Isabel Fariñas é catedrática de Bioloxía Celular na Universitat de Valencia e coordinadora da unidade de Neurobioloxía Molecular (NeuroMol). É un referente internacional no estudo das células nai neurais e o seu microambiente. En 2024 foi distinguida co Premio Nacional de Investigación Santiago Ramón y Cajal. Fariñas representa unha das voces máis influíntes na neurociencia española e europea.

Te puede interesar

Consternaciu00f3n en la plaza de Abastos de Santiago tras el crimen que le costu00f3 la vida al carnicero Antonio Costa @ Eladio Gonzu00e1lez Lois (4)

El crimen del placero de la Plaza de Abastos llegará a juicio en enero: Fiscalía reclama 16 años de prisión para cada acusado
Redacción
O alcalde de Ames, Blas García, xunto a representantes da Xuntanza de Empresarios de Ames, durante a presentación da oitava edición dos Premios Lingua e Empresa

O Concello de Ames convoca a oitava edición dos Premios Lingua e Empresa
Redacción
IMAXE - Muro da ruìa Belvìs

Propoñen unha revisión xeral do estado dos muros en Santiago para previr riscos
Redacción
veciños e veciñas de Boqueixón participan nunha viaxe a Málaga e Granada

Os maiores de Boqueixón descobren o sur nunha viaxe a Málaga e Granada
Redacción