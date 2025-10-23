Mi cuenta

El PP de Santiago acusa al gobierno local de “inacción” ante los vertidos de la nueva depuradora de Silvouta

Adrián Villa reclama a la alcaldesa Goretti Sanmartín que explique qué medidas tomó desde el primer día y cómo piensa recuperar el río Sar

Eladio Lois
Eladio Lois
23/10/2025 12:55
Estado actual del río Sar a su paso por Bertamiráns
Estado del río Sar a su paso por Bertamiráns tras el vertido
Concello de Ames

El Partido Popular de Santiago ha exigido a la alcaldesa Goretti Sanmartín que detalle “qué medidas adoptó desde el primer día” para frenar los vertidos procedentes de las obras de la nueva depuradora de Silvouta, un episodio que el grupo califica como “un atentado medioambiental”.

EDAR de A Silvouta

Vertidos en el Sar | La Xunta vincula la contaminación al arranque de la nueva depuradora de Santiago y exige una solución “cuanto antes”

Más información

El concejal popular Adrián Villa pidió a la regidora que “recite o cronograma da súa inacción, do seu pasotismo e, o máis importante, que diga como ten pensado levar a cabo a recuperación do río Sar logo deste atentado medioambiental”. Además, señaló que su formación apoya la iniciativa de otras administraciones de denunciar ante la Fiscalía de Medio Ambiente esta situación, “na que non está incluído o Concello de Santiago”.

El concejal popular, Adrián Villa
El concejal popular, Adrián Villa
PP de Santiago

Críticas a la gestión del gobierno local

Villa lamentó los “12 días de silencio absoluto” y la “falta de información e transparencia sen precedentes” desde que comenzaron los vertidos, que afectaron a un espacio incluido en la Rede Natura 2000. Según el edil, “todo isto ocorreu coa complicidade do goberno nacionalista, que desde o minuto 1 mirou cara a outro lado, non deu explicacións e non tomou ningunha medida para evitar que isto seguise sucedendo”.

El alcalde, Blas García, informó de la denuncia presentada

El Concello de Ames denuncia ante la Fiscalía de Medio Ambiente el vertido en el río Sar

Más información

El concejal popular también cuestionó que el gobierno municipal esperase hasta el lunes 20 de octubre, nueve días después del incidente, para convocar una reunión de seguimiento. “Foi entón cando Augas de Galicia lle tirou das orellas ao BNG, por non ter cumprido os protocolos de traballo e ter unha clara falta de coordinación para as fases de funcionamento da depuradora”, afirmó.

Comparación con el caso Altri

Villa comparó la situación del río Sar con las protestas contra la fábrica de Altri en Palas de Rei, asegurando que el BNG “gritou nos últimos meses para defender a ría de Arousa e agora cala ante un caso real de contaminación”. “O de Altri formaba parte da factoría dos bulos do BNG, pero o arrase do ecosistema do Sar é unha triste e preocupante realidade”, subrayó.

Estado actual de las aguas del río Sar

El Ayuntamiento de Santiago señala a Acuaes como responsable del vertido al Sar

Más información

El portavoz popular ironizó además sobre la ausencia de colectivos ecologistas y figuras públicas que, según él, “gardan silencio agora que o Concello é responsable directo”.

Exigencia de responsabilidades

Finalmente, el edil reclamó a Goretti Sanmartín que ofrezca “explicacións pormenorizadas sobre o cronograma do desastre ambiental no río Sar” y que asuma as súas responsabilidades como alcaldesa.

Estamos ante un atentado medioambiental, tal e como tamén denuncian alcaldes e voceiros doutras formacións políticas, por certo, socios do BNG e da señora Sanmartín”, concluyó Villa.

