El IES Rosalía de Castro corona a Costas, Uclés y Jorge como los mejores narradores del año

El XXIX Premio San Clemente de Novela, organizado por el IES Plurilingüe Rosalía de Castro de Santiago de Compostela, ya tiene ganadores. Los autores Ledicia Costas, David Uclés y Lídia Jorge se alzaron con el reconocimiento en las categorías de gallego, castellano y lengua extranjera, respectivamente, en un certamen en el que el jurado está formado por estudiantes de distintos institutos gallegos.

Un premio que une juventud y literatura

El galardón, que cada año consolida su prestigio en el panorama literario gallego, premia obras contemporáneas que destacan tanto por su calidad literaria como por su capacidad para conectar con los lectores más jóvenes.

En la categoría de novela en gallego, los alumnos eligieron ‘Pel de Cordeiro’, de Ledicia Costas (Vigo, 1979), una historia que aborda el despertar sexual, la violencia y la magia a través de una mirada íntima y simbólica.

En lengua castellana, la elegida fue ‘La península de las casas vacías’, del jienense David Uclés (Úbeda, 1990), descrita por la crítica como una “novela total sobre la Guerra Civil”, que retrata la descomposición de una familia, la deshumanización de un pueblo y la fractura de un territorio.

Por último, en la categoría de novela extranjera, el premio fue para ‘Misericordia’, de la autora portuguesa Lídia Jorge (Boliqueime, 1946), un relato en forma de diario que recoge el último año de vida de una mujer en una residencia de ancianos y las historias cruzadas de quienes la rodean.

Reconocimiento institucional

Durante la presentación de los ganadores, el secretario xeral de Política Lingüística, Valentín García, definió el certamen como “uno de los más importantes en Galicia”, subrayando que contribuye a situar la literatura gallega al mismo nivel que las grandes del mundo.

García destacó la fuerza narrativa de la obra de Costas y animó a los estudiantes a leer también en portugués, recordando que “sé que en todos los centros educativos aquí representados hay un buen nivel de conocimiento y estudio de la lengua portuguesa, y el gallego también nos da esa oportunidad, ¿verdad?”.

Por su parte, el director xeral de Centros y Recursos Humanos de la Consellería de Educación, Jesús Manuel Álvarez, felicitó al alumnado por su implicación en el proceso de lectura y selección, y reconoció la labor de los equipos docentes que hacen posible el certamen año tras año.

Finalmente, la directora del IES Rosalía de Castro, Gemma Paredes, agradeció la participación de los jurados estudiantiles y del profesorado lector que colaboró en la lectura de las nueve novelas finalistas, reafirmando el espíritu participativo y educativo de un premio que sigue fomentando el amor por la literatura desde las aulas compostelanas.