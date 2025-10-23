El crimen del placero de la Plaza de Abastos llegará a juicio en enero: Fiscalía reclama 16 años de prisión para cada acusado

Consternación en la plaza de Abastos de Santiago tras el crimen que le costó la vida al carnicero Antonio Costa | Eladio González Lois

La Fiscalía solicita penas de 16 años de cárcel para cada uno de los dos acusados por la muerte violenta del propietario de la carnicería Chelo & Muñico, ocurrida la madrugada del 12 de noviembre de 2024 en las inmediaciones de la Plaza de Abastos de Santiago de Compostela. El juicio se celebrará a finales del próximo mes de enero.

Según fuentes judiciales, el tribunal de jurado se constituirá el 16 de enero y, si el calendario lo permite, el proceso podría comenzar ese mismo día, prolongándose hasta el 3 de febrero.

En su escrito de acusación, la Fiscalía reclama para cada uno de los acusados 14 años de prisión y la inhabilitación absoluta por un delito de homicidio, además de otros dos años de cárcel e inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo por un delito de lesiones.

El Ministerio Público solicita también que, tras cumplir la condena, ambos estén sometidos a libertad vigilada durante cinco años. En cuanto a la responsabilidad civil, pide que los acusados indemnicen a la esposa de la víctima con 120.000 euros por la muerte y 4.222,39 euros por los gastos del sepelio, así como 108.875 euros a la hija del fallecido.

Asimismo, el Ministerio Fiscal reclama 15.222,22 euros por los días de curación y 7.591,71 euros por las secuelas sufridas por el vigilante de seguridad de la Plaza de Abastos, que también resultó herido en la agresión.

Los hechos

De acuerdo con el relato de la acusación, los hechos ocurrieron sobre las 04.30 horas de la madrugada del 12 de noviembre de 2024. Los dos acusados se encontraban en la Plaza de Abastos, donde iniciaron una discusión con el propietario de la carnicería.

La pelea se trasladó al interior del recinto, donde ambos forcejearon con la víctima y con el vigilante de seguridad, que había acudido en su auxilio. En el transcurso del enfrentamiento, uno de los acusados golpeó al carnicero en la cabeza con un haragán de limpieza, causándole la muerte.

Tras el suceso, los dos hombres huyeron por las calles de Santiago y fueron detenidos horas después en sus domicilios.