SUMRRÁ e De Vacas celebran no Auditorio de Galicia os seus aniversarios con dous concertos
O trío de jazz pechará en novembro a xira do seu 25º aniversario con "Revoluti8n", mentres que De Vacas cumprirá 10 anos en decembro cunha "Vacanal Sinfónica"
Compostela celebrará a traxectoria de dúas das bandas máis representativas da escena musical local: o trío de jazz SUMRRÁ, que despide en novembro a xira do seu 25 aniversario, e o grupo De Vacas, que festexa en decembro os seus 10 anos de traxectoria cun espectáculo sinfónico.
O primeiro dos concertos será o de SUMRRÁ, o sábado 29 de novembro, ás 20.30 horas, no Auditorio de Galicia. O trío formado por Manuel Gutiérrez (piano), Xacobe Martínez Antelo (contrabaixo) e LAR Legido (batería), pecha en Compostela a xira conmemorativa dos seus 25 anos cun concerto especial no que presentan o seu novo álbum, "Revoluti8n".
Sobre este novo traballo, Xacobe Martínez Antelo confesa que “despois de 25 anos queríamos mover o avesporeiro, mover a cadeira onde estamos e forzar unha escoita distinta”. E continúa: “Quixemos facer un disco que, para nós, a nivel compositivo e de posta en escena é unha revolución, e nel mantemos ese espírito indómito e salvaxe de testarnos a nós mesmos”.
Recoñecido co Premio Jazz España 2022, SUMRRÁ é o trío máis lonxevo da escena jazzística estatal e un dos proxectos galegos con maior proxección internacional, con actuacións en festivais de Canadá, Corea, México, Brasil, China, Sudáfrica ou Portugal.
De Vacas
Un mes despois, o domingo 28 de decembro, tamén ás 20.30 horas no Auditorio de Galicia, será a quenda de De Vacas. que celebra o seu 10º aniversario co espectáculo "Vacanal Sinfónica". Inés Salvado, Paula Romero, Faia Díaz e Guillerme Fernández presentan unha proposta de gran formato que revisa a historia musical da banda nunha clave operística e sinfónica creada para a ocasión.
Paula Romero destacou o carácter especial desta cita na que De Vacas muda a súa presentación tradicional, “acostumadas a estar sempre espidas na escena, só tres voces e unha guitarra, decidimos que o décimo aniversario tiña que ser todo o contrario. E, entón, contamos co acompañamento do Coro da Ra, e cun cuarteto de cordas e un cuarteto de ventos”.
O concerto contará con arranxos e dirección musical do compositor Lucas Rei, a participación do Coro da Ra baixo a dirección de Ramón Bermejo, a da orquestra creada especificamente para este proxecto e conformada por María José Pámpano, Elena Vázquez, Carmen Gallego, Macarena Montesinos, Benxamín Otero, Pablo Pascual, Claudia Carballo e Roberto Rama, e cunha posta en escena a cargo d’As dúas e punto.