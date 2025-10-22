Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Santiago de Compostela

SUMRRÁ e De Vacas celebran no Auditorio de Galicia os seus aniversarios con dous concertos

O trío de jazz pechará en novembro a xira do seu 25º aniversario con "Revoluti8n", mentres que De Vacas cumprirá 10 anos en decembro cunha "Vacanal Sinfónica" 

Adriana Quesada
Adriana Quesada
22/10/2025 16:16
Sumrra
SUMRRÁ e De Vacas celebran en Compostela dúas décadas e media e unha década de traxectoria, respectivamente
Compostela Cultura

Compostela celebrará a traxectoria de dúas das bandas máis representativas da escena musical local: o trío de jazz SUMRRÁ, que despide en novembro a xira do seu 25 aniversario,  e o grupo De Vacas, que festexa en decembro os seus 10 anos de traxectoria cun espectáculo sinfónico. 

O primeiro dos concertos será o de SUMRRÁ, o sábado 29 de novembro, ás 20.30 horas, no Auditorio de Galicia. O trío formado por Manuel Gutiérrez (piano), Xacobe Martínez Antelo (contrabaixo) e LAR Legido (batería), pecha en Compostela  a xira conmemorativa dos seus 25 anos cun concerto especial no que presentan o seu novo álbum, "Revoluti8n".

Sobre este novo traballo, Xacobe Martínez Antelo confesa que “despois de 25 anos queríamos mover o avesporeiro, mover a cadeira onde estamos e forzar unha escoita distinta”. E continúa: “Quixemos facer un disco que, para nós, a nivel compositivo e de posta en escena é unha revolución, e nel mantemos ese espírito indómito e salvaxe de testarnos a nós mesmos”.

Recoñecido co Premio Jazz España 2022, SUMRRÁ é o trío máis lonxevo da escena jazzística estatal e un dos proxectos galegos con maior proxección internacional, con actuacións en festivais de Canadá, Corea, México, Brasil, China, Sudáfrica ou Portugal.

de vacas grupo
Os dous concertos terán unha producción especial no Auditorio de Galicia
De Vacas

De Vacas

Un mes despois, o domingo 28 de decembro, tamén ás 20.30 horas no Auditorio de Galicia, será a quenda de De Vacas. que celebra o seu 10º aniversario co espectáculo "Vacanal Sinfónica". Inés Salvado, Paula Romero, Faia Díaz e Guillerme Fernández presentan unha proposta de gran formato que revisa a historia musical da banda nunha clave operística e sinfónica creada para a ocasión.

Paula Romero destacou o carácter especial desta cita na que De Vacas muda a súa presentación tradicional, “acostumadas a estar sempre espidas na escena, só tres voces e unha guitarra, decidimos que o décimo aniversario tiña que ser todo o contrario. E, entón, contamos co acompañamento do Coro da Ra, e cun cuarteto de cordas e un cuarteto de ventos”.

O concerto contará con arranxos e dirección musical do compositor Lucas Rei, a participación do Coro da Ra baixo a dirección de Ramón Bermejo, a da orquestra creada especificamente para este proxecto e conformada por María José Pámpano, Elena Vázquez, Carmen Gallego, Macarena Montesinos, Benxamín Otero, Pablo Pascual, Claudia Carballo e Roberto Rama, e cunha posta en escena a cargo d’As dúas e punto.

Te puede interesar

Recreación virtual de la futura 'Factoría Moza'

El Gobierno incluirá una partida en los Presupuestos de 2026 para la futura 'Factoría Moza' de Santiago
Redacción
Premios Ángela Ruiz Robles

Os Premios Ángela Ruiz Robles recoñecen a 790 estudiantes universitarios de Galicia
Redacción
cartel coro gospel

O Coro Vida ofrecerá un concerto solidario en Santiago a favor da doazón de órganos
Redacción
Recreación virtual del Centro de Protonterapia terminado

La Xunta invertirá más de 60 millones en el Hospital Clínico y el nuevo Centro de Protonterapia de Santiago
Eladio González Lois