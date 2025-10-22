Mi cuenta

Santiago de Compostela

Santiago cierra sus parques por la alerta naranja de viento y lluvia prevista para este miércoles

El Concello adopta medidas preventivas ante el temporal que dejará fuertes rachas de viento y precipitaciones persistentes en Galicia

Redacción
22/10/2025 13:02
Peregrinos bajo la lluvia en la plaza do Obradoiro @ EFE
Peregrinos bajo la lluvia en la Praza do Obradoiro

El Concello de Santiago ha decidido cerrar de manera preventiva varios de sus parques y zonas verdes ante la alerta naranja activada por la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) para este miércoles debido al fuerte viento y la lluvia.

La medida busca garantizar la seguridad de la ciudadanía, especialmente en aquellos espacios con arbolado y elementos susceptibles de riesgo por caída de ramas o desprendimientos. Los cierres afectarán a los principales parques de la ciudad, entre ellos la Alameda, el Parque de Belvís y el Bonaval, que permanecerán clausurados hasta que mejore la situación meteorológica.

Avisos por vientos de hasta 90 km/h y olas de seis metros

Según la AEMET, la jornada estará marcada por un temporal atlántico que afectará a buena parte del noroeste peninsular, con especial incidencia en Galicia. Las provincias de A Coruña y Lugo estarán en nivel naranja por oleaje, con olas que podrían alcanzar los seis metros, y también se esperan vientos del suroeste de entre 62 y 74 kilómetros por hora.

Los avisos por viento se extenderán a toda la comunidad gallega —incluidas Ourense y Pontevedra— y a otras regiones del norte del país, con rachas que podrían superar los 90 km/h en zonas altas del Principado de Asturias y la Cordillera Cantábrica.

Lluvias intensas y tormentas al final del día

El pronóstico de la AEMET indica que Galicia será una de las zonas más afectadas por las precipitaciones, que podrán ser persistentes y localmente fuertes a lo largo del día. Además, al final de la jornada está prevista la entrada de un nuevo frente atlántico que intensificará las lluvias y podría traer tormentas ocasionales.

El Concello de Santiago recomienda evitar desplazamientos innecesarios, extremar la precaución en las zonas arboladas y no estacionar vehículos bajo árboles o elementos inestables durante el episodio meteorológico.

