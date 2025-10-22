Mi cuenta

Santiago de Compostela

Os Premios da Industria Musical de Galicia revelan as súas primeiras nominacións

A gala de entrega celebrarase o 27 de novembro na Sala Capitol de Santiago, nun evento que recoñecerá o talento e a sustentabilidade do sector musical galego

Eladio Lois
Eladio Lois
22/10/2025 11:39
Sala Capitol de Santiago, durante un concierto
Sala Capitol de Santiago, durante un concierto
Sala Capitol

Os Premios da Industria Musical de Galicia, impulsados pola Asociación Galega de Empresas Musicais (AGEM), deron a coñecer este martes as persoas e proxectos nomeados na súa primeira edición. O certame, que conta co apoio da Xunta de Galicia —a través da Agadic— e da Deputación da Coruña, nace co obxectivo de poñer en valor o talento galego e recoñecer aquelas traxectorias e iniciativas destacadas pola súa creatividade, innovación e compromiso coa sustentabilidade.

A gala de entrega dos galardóns celebrarase o xoves 27 de novembro na Sala Capitol de Santiago de Compostela, converténdose nun encontro sectorial que reunirá a profesionais de todo o país para celebrar o presente e o futuro da música galega.

Un xurado con ampla experiencia e 42 finalistas nas categorías principais

Un xurado profesional integrado por Anxela Baltar, música e produtora; Cecilia Carballido, produtora cultural; María Baqueiro, consultora en sustentabilidade; Noel Miguélez, divulgador musical; os xornalistas Tito Lesende e Javier Becerra; e a Fundación Paideia, seleccionou 42 proxectos finalistas, tres por cada unha das 14 categorías xerais.

Entre as categorías recoñecidas destacan Mellor deseño de iluminación, Mellor produción discográfica, Mellor videoclip, Mellor evento cultural ou Mellor proxecto de sustentabilidade. Así, os nomeados inclúen a artistas e profesionais como Tanxugueiras ou Mondra, ademais de festivais como o WOS Festival, Surfing the Lérez ou o Festival de la Luz.

A maiores, a Xunta Directiva de AGEM será a encargada de escoller as persoas gañadoras noutras dúas categorías especiais: Artista do Ano e Persoa do Ano, mentres que o público poderá votar o Premio á Excelencia na Experiencia do Público, que se decidirá mediante votación popular na web da asociación.

