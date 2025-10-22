Os Premios Ángela Ruiz Robles recoñecen a 790 estudiantes universitarios de Galicia

Os estudantes distinguidos cos Premios Ángela Ruiz Robles, durante o acto de entrega celebrado en Santiago, acompañados por representantes da Xunta e das universidades galegas Xunta

El presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, participó hoy en la ceremonia de entrega de los Premios Ángela Ruiz Robles a los mejores expedientes universitarios, donde destacó que estos galardones son un reflejo de la Galicia que apuesta por la excelencia, la igualdad de oportunidades y el conocimiento como motor del progreso.

"Galicia Calidade no son solo paisajes o gastronomía. Son las cosas que hacemos y cómo sabemos hacerlas. Los profesores y los alumnos que intentan dar lo mejor y siempre se esfuerzan son una parte muy importante de esa calidad que queremos que se reconozca, se aplauda y se exporte al mundo", indicó.

Rueda, acompañado por el conselleiro de Educación, Ciencia, Universidades e FP, Román Rodríguez, agradeció a los estudiantes y las familias que creen que "esforzarse, trabajar e invertir en el futuro vale la pena" porque gracias a ellos "esta tierra tendrá futuro".

Además el titular del Gobierno gallego insistió en que la excelencia también se mide por la igualdad de oportunidades, y destacó que Galicia es la primera comunidad con un sistema completamente gratuito desde la etapa infantil hasta la universidad. Aseguró que iniciativas así "son las que definen a un país que apuesta por el futuro".

Premiados en esta edición

En esta edición, se reconoce el mérito de 790 estudiantes de las universidades gallegas, de todas las ramas de conocimiento, que consiguieron las mejores cualificaciones en sus grados universitarios en los cursos 2022/2023 y 2023/2024. De ellos, 132 repiten galardón en ambos cursos, lo que muestra su trayectoria de rendimiento continuado. La Xunta destina cerca de 2 millones de euros a estos premios, con el objetivo de incentivar y recompensar el esfuerzo y la excelencia académica.