O Coro Vida ofrecerá un concerto solidario en Santiago a favor da doazón de órganos
A actuación, promovida por ALCER Coruña e o Concello de Santiago, celebrarase o sábado 25 de outubro na Sala Mágán de Santa Marta
A Asociación para a Loita contra as Enfermidades do Ril (ALCER) Coruña, en colaboración coa Concellaría de Dereitos e Servizos Sociais do Concello de Santiago, celebrará o sábado 25 de outubro un evento solidario baixo o lema da doazón de órganos.
Trátase dun concerto de música gospel a cargo do Coro Vida, que terá lugar na Sala Mágán do Centro Sociocultural de Santa Marta en Santiago de Compostela. O evento é unha celebración da vida e da solidariedade que, a través da música gospel, busca celebrar que moitas persoas poden e poderán manter os seus proxectos de vida grazas a decisións en vida solidarias.
O obxectivo do concerto é totalmente solidario: recadar fondos para manter os servizos que a entidade ofrece a persoas con enfermidade renal, tanto en diálise como transplantadas, garantindo o apoio necesario para que poidan levar a cabo os seus proxectos vitais.
Como mostra de apoio e colaboración do comercio local, realizarase unha rifa entre os asistentes. Sortearase un xantar cedido polo Bar Bicoca e un conxunto de xoias doado pola tenda A Buxería de Santiago de Compostela.