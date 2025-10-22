Mi cuenta

Santiago de Compostela

O Coro Vida ofrecerá un concerto solidario en Santiago a favor da doazón de órganos

A actuación, promovida por ALCER Coruña e o Concello de Santiago, celebrarase o sábado 25 de outubro na Sala Mágán de Santa Marta 

Redacción
22/10/2025 23:27
cartel coro gospel
O Coro Vida actuará este sábado en Santiago nun concerto solidario que combina música gospel e sensibilización sobre a importancia da doazón de órganos
Concello de Santiago

A Asociación para a Loita contra as Enfermidades do Ril (ALCER) Coruña, en colaboración coa Concellaría de Dereitos e Servizos Sociais do Concello de Santiago, celebrará o sábado 25 de outubro un evento solidario baixo o lema da doazón de órganos.

Trátase dun concerto de música gospel a cargo do Coro Vida, que terá lugar na Sala Mágán do Centro Sociocultural de Santa Marta en Santiago de Compostela. O evento é unha celebración da vida e da solidariedade que, a través da música gospel, busca celebrar que moitas persoas poden e poderán manter os seus proxectos de vida grazas a decisións en vida solidarias.

O obxectivo do concerto é totalmente solidario: recadar fondos para manter os servizos que a entidade ofrece a persoas con enfermidade renal, tanto en diálise como transplantadas, garantindo o apoio necesario para que poidan levar a cabo os seus proxectos vitais.

Como mostra de apoio e colaboración do comercio local, realizarase unha rifa entre os asistentes. Sortearase un xantar cedido polo Bar Bicoca e un conxunto de xoias doado pola tenda A Buxería de Santiago de Compostela.

