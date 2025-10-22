O Colexio de Fonseca acolle a exposición “Lorca e Galicia” polo 90 aniversario dos "Seis poemas galegos"
A mostra, comisariada por Cristina Cabada, percorre a relación do poeta co país a través de documentos, fotografías e edicións orixinais da obra publicada en 1935
O 22 de outubro abre as súas portas a exposición "Lorca e Galicia: 90 aniversario da primeira edición de 'Seis poemas galegos'". O acto inaugural terá lugar ás 12.00 horas, no Claustro Alto do Colexio de Fonseca, e contará coas intervencións de Pilar Murias Fernández, vicerreitora de Estudantes e Cultura da USC; Mabela Casal Reyes, directora da Biblioteca Universitaria da USC; Cristina Cabada Giadás, comisaria da exposición; e Henrique Alvarellos, editor, fondo coñecedor do vínculo de Lorca con Galicia e autor da obra "Federico García Lorca en Santiago de Compostela".
O Colexio Fonseca conmemora así o 90 aniversario da publicación dos "Seis poemas galegos" de Federico García Lorca. A mostra está estruturada entorno a seis eixos: "As viaxes: o músico vólvese poeta"; "As amizades galegas"; "Colaboradores directos na xénese dos 'Seis Poemas Galegos' e na edición de 1935"; "Relación de Lorca coa cultura galega"; "Prodixio e misterio: falan os protagonistas" e "No ronsel de Nós: novas edicións de 'Seis Poemas galegos'".
Diversas vitrinas con exemplares, fotografías, ou recortes de prensa, entre outros elementos, compoñen o material exposto do que tamén forman parte diversos paneis informativos e un mapa cartográfico con bibliotecas do mundo que posúen a edición de 1935, incluíndo a procedencia dos exemplares nos casos nos que é posible.
Na exposición exhibiranse os dous exemplares que a Biblioteca da USC posúe da edición dos "Seis poemas galegos", así como numerosos documentos que amosan a pegada que deixou Lorca en gran parte da intelectualidade galega da década de 1930, coa que o poeta granadino se relacionou tanto en Madrid como en Galicia.
A exposición pode visitarse do 22 de outubro ao 28 de novembro de 2025, en horario de luns a venres, de 11.00 a 14.00 e de 17.00 a 20.30 horas.