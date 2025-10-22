La Xunta invertirá más de 60 millones en el Hospital Clínico y el nuevo Centro de Protonterapia de Santiago

Recreación virtual del Centro de Protonterapia terminado Cedida

La Xunta de Galicia destinará más de 60 millones de euros a nuevas actuaciones en el ámbito sanitario de Santiago de Compostela, centradas en la ampliación del Hospital Clínico Universitario (CHUS) y en la finalización del Centro de Protonterapia de Galicia, un proyecto pionero que situará a la capital gallega “a la vanguardia de la lucha contra el cáncer”, según señalaron las concelleiras del Partido Popular de Santiago, María Baleato y Olaya Otero.

La concejala popular, María Baleato

Baleato explicó que la ampliación del CHUS contará con una inversión de 43 millones de euros, a los que se sumarán partidas adicionales para dotar de equipamiento y mobiliario al edificio C, destinado a consultas externas, cuya finalización está prevista para el próximo año. Además, se consignarán más de 500.000 euros para el equipamiento de la Unidad de Reproducción Humana Asistida.

Por su parte, Otero subrayó que la construcción del Centro de Protonterapia de Galicia concluirá en 2026, con un presupuesto de 13,6 millones de euros, de los cuales 10,7 millones se destinarán a la adquisición de equipamiento electromédico, sistemas de imagen y mobiliario clínico. Este nuevo centro permitirá completar las consultas de oncología que se integrarán en el mismo edificio.

Más proyectos

A estas inversiones se suman 825.000 euros para la reforma y equipamiento del centro de salud de Conxo, actualmente en proceso de renovación, y otros 500.000 euros para las obras de climatización del hospital de Conxo.

Las populares destacaron también que el presupuesto autonómico para 2026 incluye fondos para la renovación de equipos en centros de atención primaria, así como para infraestructuras hospitalarias de la comarca de Santiago. Además, se garantiza el incremento retributivo del personal sanitario y no sanitario y el mantenimiento de las prestaciones farmacéuticas y ortoprotésicas.

“O goberno galego está a facer un importante esforzo no eido da saúde, porque isto significa investir no futuro da nosa cidade”, señaló Baleato, quien aseguró que estas actuaciones permitirán que Compostela “conte cunha sanidade pública máis forte, moderna e de futuro”.