Santiago de Compostela

El talento biotecnológico compostelano está presente en los principales centros de innovación de Francia

GalChimia, Chemo Sapiens y Bahía Software participan en una misión empresarial liderada por Bioga que busca fortalecer la cooperación científica en París y Bretaña

Eladio Lois
Eladio Lois
22/10/2025 11:44
Foto de familia de los participantes en la misión comercial
Foto de familia de los participantes en la misión comercial
Cedida

El Clúster Tecnolóxico Empresarial das Ciencias da Vida (Bioga) ha puesto rumbo a Francia para abrir nuevas vías de colaboración internacional en biotecnología médica, marina y agraria, con el objetivo de reforzar el papel de Galicia en el mapa europeo de la innovación.

Entre las empresas que integran la delegación se encuentran GalChimia, con base en Touro; Chemo Sapiens, radicada en Santiago de Compostela; y Bahía Software, con sede en Ames. Junto a ellas participa también Hijos de Rivera, la compañía coruñesa de bebidas. La misión, que se desarrolla del 20 al 23 de octubre, recorrerá las regiones de Île-de-France y Bretaña, dos polos estratégicos de la biotecnología francesa.

El ecosistema compostelano, presente en la vanguardia europea

El presidente de Bioga, José Manuel López Vilariño, subraya que esta iniciativa busca acercar el ecosistema biotech gallego “a los principales centros de innovación del mundo”. Francia, afirma, “está en la vanguardia y queremos reforzar nuestra cooperación y explorar opciones para que nuestro sector siga avanzando”.

En este contexto, las firmas compostelanas desempeñan un papel clave. Chemo Sapiens es la primera plataforma virtual europea dedicada al suministro de componentes químicos y biotecnológicos para laboratorios y universidades, mientras que Bahía Software aporta su experiencia en consultoría y desarrollo tecnológico aplicado a la salud. Por su parte, GalChimia se ha consolidado como líder europea en síntesis química, con importantes proyectos de investigación vinculados a la Universidad de Santiago.

París y Bretaña, dos destinos de cooperación estratégica

La misión de Bioga incluye reuniones en Rennes y París, epicentros de la investigación y el desarrollo biotecnológico en Europa. En la capital francesa, la delegación conocerá el ecosistema París-Saclay, que agrupa universidades, centros públicos y privados de investigación y algunos de los hubs de innovación más potentes del continente, como Genopole o el París-Saclay Innovation Playground.

En Bretaña, el grupo se centrará en la colaboración con el clúster Biotech Santé Bretagne, con el que Bioga mantiene vínculos desde 2022. Esta región francesa combina biotecnología médica, marina y agroalimentaria y acoge más de 600 empresas del sector, además de centros de investigación de referencia como Atlanpole o Valorial.

