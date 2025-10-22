El Gobierno incluirá una partida en los Presupuestos de 2026 para la futura 'Factoría Moza' de Santiago

Recreación virtual de la futura 'Factoría Moza' Cedida

El Gobierno central destinará una partida específica en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2026 para impulsar la creación de la futura 'Factoría Moza' de Santiago de Compostela, un centro juvenil que el Concello proyecta en un antiguo edificio de Salgueiriños.

El compromiso fue trasladado este miércoles por la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, durante una reunión mantenida con la alcaldesa de Santiago, Goretti Sanmartín, y la teniente de alcaldesa y concejala de Juventud, María Rozas, quienes le presentaron los avances del proyecto municipal.

Un espacio pionero para la juventud compostelana

María Rozas definió la iniciativa como una “herramienta para colocar a Compostela en la vanguardia de las políticas públicas”, subrayando que “no es el edificio el fin; lo importante es el contenido”. La edil recalcó que el objetivo es crear un espacio de referencia para la juventud, concebido como un lugar de encuentro y desarrollo de iniciativas culturales, sociales y formativas.

Por su parte, Sira Rego coincidió en que el proyecto representa “un ejemplo de cómo tienen que ser los espacios juveniles del futuro” y defendió que la ‘Factoría Moza’ podría actuar como proyecto piloto a nivel estatal.

Fondos en los Presupuestos de 2026

La ministra confirmó que los fondos estatales se incluirán en los PGE actualmente en elaboración, que deberán ser posteriormente aprobados por el Congreso de los Diputados. “Nos parece que puede ser un buen proyecto piloto de cómo poner en marcha centros juveniles con una perspectiva de futuro, pero en definitiva de presente”, afirmó Rego.

Además, puso en valor el trabajo del municipalismo y destacó que “en Santiago se están haciendo cosas diferentes y absolutamente necesarias” en materia de juventud.