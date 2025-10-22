Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Santiago de Compostela

El director de la Fundación Catedral analizará en Santiago los retos de la restauración monumental

Daniel Lorenzo abordará en la Real Sociedad Económica los retos de la restauración y conservación del patrimonio

Eladio Lois
Eladio Lois
22/10/2025 13:14
El director de la Fundación Catedral de Santiago, Daniel Lorenzo Santos
El director de la Fundación Catedral de Santiago, Daniel Lorenzo Santos
Catedral de Santiago

El director de la Fundación Catedral de Santiago, Daniel Lorenzo Santos, será el protagonista de la mesa de debate que organiza este jueves la Real Sociedad Económica de Amigos del País de la Ciudad de Santiago (RSEAPS), bajo el título “El reto de la restauración y conservación del patrimonio”.

El encuentro tendrá lugar a las 19.30 horas en la Sala de Juntas de la sede de la RSEAPS, en la plaza Salvador de Parga, número 4, y forma parte del ciclo de conferencias “Compostela 2023-2027. Presente y futuro”, con el que la institución promueve el debate sobre los desafíos de la ciudad en el ámbito cultural, social y económico.

Un diálogo sobre la protección del patrimonio compostelano

Durante su intervención, Lorenzo reflexionará sobre los retos actuales en la conservación del patrimonio histórico, especialmente en el contexto compostelano, donde la Catedral y su entorno monumental representan uno de los conjuntos más relevantes del patrimonio mundial.

El acto será presentado por Fernando Barros Fornos, ecónomo de la Archidiócesis de Santiago y secretario de la RSEAPS, y estará presidido por Francisco Loimil Garrido, presidente de la Real Sociedad.

Al finalizar la charla, el público asistente podrá plantear preguntas y participar en el debate, que estará abierto hasta completar aforo. Además, el evento podrá seguirse en directo a través del canal de YouTube de la RSEAPS.

Te puede interesar

El evento se celebrará en la Casa da Cultura de Camporrapado

Boqueixón celebrará el 9 de noviembre su VII Jornada de Sensibilización contra la Violencia hacia la Mujer
Eladio González Lois
Peregrinos bajo la lluvia en la plaza do Obradoiro @ EFE

Santiago cierra sus parques por la alerta naranja de viento y lluvia prevista para este miércoles
Redacción
Foto de familia de los participantes en la misión comercial

El talento biotecnológico compostelano está presente en los principales centros de innovación de Francia
Eladio González Lois
Sala Capitol de Santiago, durante un concierto

Os Premios da Industria Musical de Galicia revelan as súas primeiras nominacións
Eladio González Lois