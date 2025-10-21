Zumba solidaria este sábado en Área Central a favor de la Asociación Española Contra el Cáncer

Bajo el lema “Muévete contra el cáncer de mama”, la cita pretende concienciar sobre la importancia de la investigación y la detección precoz Redacción

El Outlet Área Central acogerá este sábado, 25 de octubre, una masterclass de zumba solidaria organizada junto al gimnasio Dreamfit y la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC), dentro del programa de actividades que el centro celebra cada año con motivo del Día Mundial Contra el Cáncer de Mama.

Baile, energía y compromiso solidario

El evento tendrá lugar de 18.00 a 19.30 horas en las instalaciones de Área Central, y la participación será gratuita y abierta a todas las personas que deseen sumarse a la causa. Durante la jornada, el equipo de monitores de Dreamfit ofrecerá una sesión llena de ritmo, energía y diversión, pensada para unir deporte y solidaridad.

Además, la AECC instalará una mesa informativa en la que los asistentes podrán adquirir productos solidarios y obtener información sobre la labor que desarrolla la asociación en apoyo a la investigación y a las personas afectadas por el cáncer.

Un gesto solidario que se mueve al ritmo de la música

Desde la organización destacan que esta actividad no solo busca promover la actividad física y el bienestar, sino también dar visibilidad a la lucha contra el cáncer de mama, recordando que cada paso y cada movimiento cuenta.

El Outlet Área Central reafirma así su compromiso con las causas sociales y con la concienciación sobre la salud, convirtiendo el deporte en una herramienta de apoyo y esperanza.