Santiago, segundo municipio más rico de Galicia en 2023

Santiago de Compostela se situó en 2023 como el segundo municipio con mayor renta neta anual de Galicia, según el Atlas de Distribución de Renta de los Hogares publicado este martes por el Instituto Nacional de Estadística (INE). La capital gallega registró una renta media de 17.514 euros, superando a la mayoría de localidades de la comunidad y consolidando su posición como uno de los principales polos económicos del noroeste.

Una ciudad con alto nivel económico dentro de Galicia

El informe del INE sitúa a Santiago únicamente por detrás de Oleiros (19.798 euros) y por delante de Bergondo (17.241 euros), A Coruña (17.157 euros) y As Pontes de García Rodríguez (17.107 euros). Las cinco localidades más prósperas de la comunidad se encuentran todas en la provincia de A Coruña, lo que confirma su predominio económico dentro del mapa gallego.

En conjunto, Galicia incrementó su renta neta anual media un 7,3%, hasta alcanzar los 14.643 euros, aunque la cifra se mantiene por debajo de la media estatal (15.036 euros).

Crecimiento sostenido y peso del sector servicios

La buena posición de Santiago responde, según los analistas, a factores como la presencia de la Universidad de Santiago (USC), el peso del sector servicios y el crecimiento del turismo durante el último año. Estos elementos, combinados con una población estable y una importante concentración de empleo público y profesional, contribuyen a mantener una renta per cápita superior a la media gallega y nacional.

Por provincias, A Coruña continúa liderando en renta media, con 15.319 euros por persona, un 7,2% más que en 2022 y por encima del promedio español.

Desigualdades dentro de la comunidad

Pese a la mejora generalizada, el informe del INE refleja notables diferencias internas entre municipios gallegos. Mientras Santiago y Oleiros superan ampliamente los 17.000 euros anuales por persona, otros ayuntamientos como Avión (Ourense) o A Lama (Pontevedra) no alcanzan los 11.000 euros, evidenciando la brecha económica territorial aún presente en Galicia.