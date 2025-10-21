La Catedral de Santiago abre al público sus icónicas bibliotecas

La visitas, que requieren inscripción previa, serán totalmente gratuitas Catedral de Santiago

Con motivo del Día Internacional de las Bibliotecas, el Archivo-Biblioteca de la Catedral de Santiago, en colaboración con la Biblioteca Franciscana, organiza este viernes 24 de octubre una jornada de visitas guiadas a estos dos espacios culturales de titularidad eclesiástica. Las visitas comenzarán a las 10.30 horas y se plantean como una ruta conjunta, de forma que los participantes puedan acceder a ambas bibliotecas en un mismo recorrido.

Dos joyas del patrimonio cultural compostelano

La Biblioteca Franciscana, ubicada en el convento de San Francisco, es la principal biblioteca de la provincia franciscana de Santiago y una de las más importantes de Galicia vinculadas a órdenes religiosas. Actualmente cuenta con más de 100.000 libros, de los cuales 80.000 pertenecen al fondo antiguo, que abarca desde los siglos XVI al XVIII, e incluye 72 incunables.

Por su parte, la Biblioteca de la Catedral de Santiago combina antiguos volúmenes e incunables con obras de referencia e investigaciones contemporáneas. Este espacio refleja su triple faceta como biblioteca capitular, jacobea y auxiliar del Archivo Catedralicio. Durante la visita, además del actual centro de investigación, se podrá acceder a la histórica biblioteca capitular, donde se expondrán facsímiles de algunas de las obras más emblemáticas custodiadas en la basílica compostelana.

Inscripción previa

Para participar en las visitas es necesario inscribirse previamente enviando un correo electrónico a: biblioteca@catedraldesantiago.es o biblioteca@ofmsantiago.com

Con esta actividad, la Catedral de Santiago y la Biblioteca Franciscana buscan acercar al público su valioso patrimonio bibliográfico, poniendo en valor el papel de las bibliotecas como guardianas de la memoria, el conocimiento y la historia cultural de Galicia.