La Asociación de Xornalistas de Santiago despide a José Manuel Orriols, referente del periodismo gallego humano y cercano

José Manuel Orriols TVG

La Asociación de Xornalistas de Santiago de Compostela ha expresado su pesar por el fallecimiento del periodista natural de Neda (A Coruña) José Manuel Orriols, socio veterano de la entidad y figura muy querida dentro del ámbito de la comunicación gallega.

En un comunicado, la asociación lo describió como un “viajero incansable, amante de la riqueza gastronómica y enológica de Galicia, gran conversador y apasionado del contacto con la gente”, subrayando que “Orriols pasa a ser un referente de un periodismo pegado a la vida cotidiana”.

Según destacó el colectivo profesional, la noticia de su muerte ha “sorprendido tristemente a la comunidad periodística”, especialmente a sus compañeras y compañeros de la Asociación de Periodistas de Santiago, donde era considerado uno de los miembros más veteranos y entrañables.