HM La Esperanza refuerza su Servicio de Cirugía Plástica con la incorporación del Dr. Rubén Álvarez

El doctor Rubén Álvarez García Cedida

El Hospital HM La Esperanza, en Santiago de Compostela, ha reforzado su Servicio de Cirugía Plástica, Estética y Reparadora con la incorporación del doctor Rubén Álvarez García, un profesional con una amplia trayectoria en cirugía estética facial y corporal, así como en cirugía reconstructiva.

La llegada del nuevo especialista forma parte de la apuesta del Grupo HM Hospitales por seguir creciendo con un equipo médico de excelencia. Según explicó el director médico territorial de HM Hospitales, el doctor Pablo Asensio, la incorporación de Álvarez “supone un importante refuerzo para nuestro cuadro médico. Se trata de un profesional con una amplia trayectoria tanto en el ámbito de la cirugía estética como en la reconstructiva, que hasta ahora desarrollaba su labor en León”.

Trayectoria y especialización

Licenciado y doctor en Medicina por la Universidad de Valladolid, Rubén Álvarez es especialista en Cirugía Plástica, Estética y Reparadora. A lo largo de su carrera ha trabajado en unidades multidisciplinares de patología mamaria y tumores músculo-esqueléticos en hospitales como el Central de Asturias, Son Dureta (Palma de Mallorca) y el Complejo Asistencial Universitario de León, donde fue jefe del Servicio de Cirugía Plástica y Reparadora entre 2019 y 2022.

En el ámbito académico, dirige el Curso Teórico-Práctico de Microcirugía del Hospital de León, es profesor en el Máster de Innovación en Ciencias Biomédicas de la Universidad de León y autor de numerosas publicaciones científicas. Además, pertenece a sociedades profesionales como la SECPRE, la Asociación Española de Microcirugía y la Sociedad Gallega de Cirugía Plástica.

El Dr. Álvarez combina su labor en Santiago con su consulta en León, donde se ha consolidado como cirujano de referencia. Para él, la cirugía plástica es una disciplina “altamente creativa, con gran diversidad de técnicas para resolver los problemas de los pacientes”, y destaca que requiere “precisión y perfeccionismo, cualidades con las que me identifico y que me cautivaron desde el principio”.

Entre los procedimientos más demandados por sus pacientes se encuentran la cirugía mamaria (aumento y reducción), las técnicas de contorno corporal —como liposucción y abdominoplastia— y los tratamientos de rejuvenecimiento facial, que incluyen cirugías de párpados y orejas prominentes. También desarrolla intervenciones de cirugía de mano y reconstructiva, con el objetivo de ofrecer tratamientos complejos y globales con altas tasas de éxito y seguridad.