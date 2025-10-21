El restaurante compostelano donde puedes recorrer Galicia copa a copa

Una carta líquida inspirada en los viñedos gallegos reúne blancos, tintos y espumosos que reflejan la diversidad del territorio Cedida

Galicia es tierra de vino y de tradición. Y esa identidad es precisamente la que inspira la nueva carta líquida de El Camelio, el restaurante del Hotel Palacio del Carmen, Autograph Collection, en Santiago de Compostela. La propuesta reúne una cuidada selección de blancos, tintos, rosados y espumosos procedentes de las cinco denominaciones de origen gallegas —Rías Baixas, Ribeira Sacra, Ribeiro, Monterrei y Valdeorras—, todos elaborados con variedades autóctonas que reflejan el carácter y la diversidad del territorio.

En sintonía con su cocina basada en productos locales del mar y la montaña, la carta busca acompañar cada plato con vinos que expresen la esencia de su origen. Cada copa es una invitación a descubrir Galicia a través de su geografía y de su cultura vinícola.

Los blancos: la frescura del Atlántico y la tradición del interior

Los albariños de Rías Baixas ocupan un lugar destacado con nombres como Casaley, Martín Códax, Goda, Albamar, Mar de Frades o Pai (Edición Especial Albamar). En la subzona de O Rosal, la mezcla de albariño, loureiro, caíño blanco, treixadura y godello se traduce en vinos equilibrados como Terras Gauda o Santiago Ruiz.

El recorrido continúa por Ribeira Sacra, con etiquetas como Regina Viarum (Viticultura Heroica) o Lapola; Monterrei, con Mara Martín y Crego e Monaguillo; Ribeiro, con Pazo Tizón Extramundi o Catro Ferrados Colleiteiro; y Valdeorras, con A Coroa, A Coroa Lías o Ceibo. Todos ellos comparten una misma filosofía: el respeto por la naturaleza y el arraigo en la tradición gallega.

Los tintos: carácter, estructura y viticultura heroica

La Ribeira Sacra vuelve a ser protagonista con tintos elaborados con mencía, como Regina Viarum, Vía Romana, Prómine, Lalama (Dominio do Bibei) o Ribada Selección, junto a vinos de autor con paso por barrica como Regina Expresión o Prómine Barrica.

En Valdeorras, la mencía se expresa en etiquetas como Joaquín Rebolledo o Val do Galir, mientras que Monterrei aporta matices con Pájaro Loco y Ladairo Barrica, y Ribeiro suma la elegancia de 30 Copelos 2021.

Rosados y espumosos: la frescura del Atlántico

Los rosados completan la propuesta con elaboraciones frescas y equilibradas como Sitta Rosado, producido en Meaño con caíño tinto, pedral y espadeiro, o con espumosos de albariño como Valtea Brut Nature y Terra de Asorei Brut Nature, que reflejan la vitalidad y elegancia del Atlántico.

Además, la carta incluye referencias de las principales denominaciones españolas —Bierzo, León, Jumilla, Rioja o Ribera del Duero—, así como vinos portugueses de la DOC Douro, configurando una experiencia enológica abierta y diversa.

En palabras de su equipo, la carta líquida de El Camelio invita a “descubrir Galicia a través de sus vinos, donde cada copa encierra la autenticidad de un paisaje, el esfuerzo de sus viticultores y la identidad de una tierra única”.