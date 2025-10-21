El PP de Santiago destaca una inversión de casi 5 millones de euros de la Xunta en centros educativos de la ciudad

El concejal Borja Rubio y la parlamentaria Carmen Pomar PP de Santiago

El Partido Popular de Santiago ha valorado este martes la inversión de casi cinco millones de euros que la Xunta de Galicia destinará a obras en centros educativos compostelanos dentro de los presupuestos autonómicos de 2026.

El concejal Borja Rubio y la parlamentaria Carmen Pomar explicaron que estas partidas permitirán ampliar y modernizar varios colegios e institutos de la capital gallega, además de reforzar las medidas de apoyo a las familias y al profesorado.

Mejoras en cinco centros educativos de Santiago

Entre las actuaciones previstas, los populares destacaron las ampliaciones del IES Lamas de Abade (1,2 millones de euros) y del CEIP Cardenal Quiroga Palacios (800.000 euros), así como la construcción del nuevo Centro de Educación Especial A Barcia, con una dotación de 300.000 euros.

CEIP Lamas de Abade Cedida

También se contempla el cambio de cubiertas del IES Rosalía de Castro, con casi 700.000 euros, y la rehabilitación integral del IES Arcebispo Xelmírez II, que ya está licitada, con una inversión de más de 1,8 millones de euros.

Un nuevo bono de comedor escolar

El edil Borja Rubio destacó como “una de las medidas innovadoras en Educación” la creación de un nuevo bono de comedores escolares para familias que utilizan los comedores gestionados por Anpas, concellos o centros concertados. Esta ayuda, señaló, “se suma a las ya existentes en los comedores de la propia Xunta” y busca reforzar el apoyo económico a las familias.

Por su parte, Carmen Pomar subrayó que “con los presupuestos de 2026, el sistema educativo gallego seguirá mejorando, situándose entre los mejores de España, tanto en recursos destinados como en resultados alcanzados”.

Apuesta por la ciencia y la innovación

Además de las actuaciones en educación, los representantes populares destacaron el esfuerzo inversor de la Xunta en el ámbito científico y universitario, con partidas que refuerzan las áreas estratégicas de biotecnología, inteligencia artificial, física cuántica y tecnologías verdes.

Entre las inversiones previstas figuran los 12 millones de euros para la nueva Facultad de Farmacia, los 12,7 millones destinados a la Red de Centros de Investigación de Excelencia (Rede CIGUS) de la Universidad de Santiago, y las aportaciones a los centros singulares de investigación: CIQUS (3 millones), IGFAE (2,9 millones), CIMUS (2,8 millones), CITIUS (2,4 millones) y CRETUS (1,6 millones).

“Apuesta por la educación, la innovación y el futuro”

“El Gobierno gallego está llevando a cabo la mayor modernización del sistema educativo, con mejores ratios, más medidas de apoyo a las familias, más profesorado pese al descenso del alumnado, y una especial atención al rural”, destacaron Rubio y Pomar.

Los populares concluyeron asegurando que, con estas inversiones, “la Xunta sigue apostando en la capital gallega por la educación, la innovación y el futuro”.