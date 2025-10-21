El Consorcio de Santiago y Alvarellos Editora recuperan la historia del antiguo municipio de Conxo en un nuevo libro

Centro Sociocultural Aurelio Aguirre Turismo de Santiago

El Consorcio de Santiago y Alvarellos Editora presentaron este martes en el Centro Sociocultural Aurelio Aguirre el libro Historia do antigo concello de Conxo, una obra colectiva que reconstruye los 90 años de independencia de Conxo, desde 1835 hasta 1925, coincidiendo con el centenario de su anexión a Santiago de Compostela.

Coordinada por el historiador Rafael García Ferreira, la publicación forma parte de la Biblioteca de Divulgación del Consorcio de Santiago y recoge doce trabajos de investigación que abordan aspectos sociales, políticos, patrimoniales y culturales del antiguo municipio. En la presentación participaron la alcaldesa y presidenta del Consorcio, Goretti Sanmartín, el gerente del Consorcio, José Antonio Domínguez Varela, el director de Alvarellos Editora, Henrique Alvarellos, el responsable de publicaciones del Consorcio, Juan Conde Roa, y los representantes de Conxo Aberto, Juan Jesús Santos Villaverde y Eva Armental Luaces.

Un recorrido por la memoria de Conxo

El volumen recorre algunos de los episodios más significativos de la historia local, como el Banquete de Conxo de 1856, los movimientos obreros de 1898, o el patrimonio arqueológico y monumental representado en su petróglifo, castro e Iglesia de Santa María a Real de Conxo. También se abordan temas como el asociacionismo vecinal o el papel de las mujeres en la vida del municipio.

Durante su intervención, Goretti Sanmartín destacó la singularidad histórica y cultural de Conxo, subrayando que “Santiago no se entiende sin Conxo”. La alcaldesa recordó, además, que en este territorio se produjeron hechos fundamentales como el nacimiento de Rosalía de Castro o la creación de la primera línea ferroviaria gallega, entre Cornes y Carril.

Un proyecto coral con nuevas aportaciones

La obra reúne 50 fotografías y documentos inéditos y cuenta con la participación de especialistas como Francisco Alonso Toucido, Conchi López Sánchez, Alfonso Iglesias Amorín, Noelia Valiño Vázquez, Ana Pérez Varela, Encarna Otero Cepeda, Miguel Cabo Villaverde, Daniel Lanero Táboas y Antonio Míguez Macho.

Con Historia do antigo concello de Conxo, el Consorcio de Santiago y Alvarellos Editora rinden homenaje a un territorio con identidad propia, reivindicando su memoria y su papel esencial en la historia de la ciudad.