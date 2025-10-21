Mi cuenta

Santiago de Compostela

A reconstrución virtual do vello Portomarín da USC recibe o recoñecemento europeo "Synergy Grant"

O proxecto dos investigadores Julio Vázquez Castro e Jesús Ángel Sánchez García foi un dos premiados entre 40 propostas internacionais

Redacción
21/10/2025 11:30
Antiga vila de Portomarín
O equipo da USC e do CIAG foi distinguido pola súa recreación dixital do antigo Portomarín
CIAG

Os investigadores da Facultade de Xeografía e Historia, Julio Vázquez Castro e Jesús Ángel Sánchez García, vinculados os dous ao Instituto de Investigación en Humanidades da USC (iHUS), acaban de obter o recoñecemento "Synergy Grant" no marco da selección de traballos dixitais sobre patrimonio cultural.

proxecto distinguido é unha reconstrución 3D do vello Portomarín que liderou Julio Vázquez, xunto cos deseñadores do Centro Infográfico Avanzado de Galicia (CIAG). O proxecto destes investigadores foi un dos dous premiados entre 40 propostas de 19 países.

A vila de Portomarín tiña unha orixe medieval e unha estrutura urbana constituída por dous barrios, o de San Pedro e o de San Xoán, situados a ambos os lados das ribeiras do río Miño. En 1946 foi declarada Conxunto Histórico-Artístico pero en 1956 iniciáronse as obras do encoro de Belesar, ficando asolagada en 1963. 

A reconstrución virtual que agora se premia correspóndese cos anos 50 e 60 do século XX, época da que existe abundante documentación gráfica, acadando xa en 2024 o Premio "Humanidades Digitales Hispánicas" como "Mellor ferramenta, recurso, infraestrutura desenvolvida en 2023".

Narración comunitaria

O persoal investigador da USC e do CIAG xa reconstruíu virtualmente máis de 300 edificios utilizando fotografías de arquivo, testemuños orais e modelado 3D avanzado. Co apoio do Programa Synergy, os valiosos recursos dixitais do proxecto estarán agora preparados para a súa integración no Espazo Común Europeo de Datos para o Patrimonio Cultural. Isto garante que o modelado do xemelgo virtual de Portomarín, xa un valioso recurso cultural e emocional, se converta nun conxunto de datos estruturado e reutilizable dispoñible en liña para a educación, a investigación e a narración comunitaria.

