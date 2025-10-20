Xosé Miguel Andrade Cernadas, Premio da Crítica de Galicia por unha investigación sobre as peregrinacións
O profesor da USC recibe o galardón na categoría de Ciencias Sociais e Humanidades polo seu estudo “As peregrinacións a Compostela: mito, historia e falsidades”
"As peregrinacións a Compostela: mito, historia e falsidades" mereceulle ao seu autor, o profesor de Historia Medieval da USC Xose Miguel Andrade Cernadas, o Premio da Crítica de Galicia en Investigación en Ciencias Sociais e Humanidades 2025 na súa XLVIIª edición.
O xurado do galardón nesta modalidade estivo formado por Carlos Amoedo Souto, catedrático de Dereito da UDC; Rebeca Blanco Rotea, arqueóloga, membro da comisión de Patrimonio do CCG e profesora da USC; Antón Costa Rico, catedrático de Historia Educación da USC; Carme Fernández Pérez-Sanjulián, profesora de Filoloxía da UDC; Lourenzo Fernández Prieto, catedrático de Historia Contemporánea da USC, gañador da edición 2024 e vicesecretario da RAG; Lucía Oca González, profesora de Antropoloxía Social da USC, e o profesor Ramón Nicolás Rodríguez.
Todas e todos eles salientaron que se trata dun libro marcado polo rigor investigador e polo esforzo no seu papel divulgativo, que aborda o tema do fenómeno das peregrinacións, os seus tópicos e a súa materialización contemporánea no Xacobeo e que resulta operativa para analizar as políticas culturais que se aplican en Galicia arestora así como as súas repercusións en fenómenos como a fixación dos camiños de Santiago e a súa turistificación.
Finalistas
Xunto con Cernadas eran finalistas nesta categoría as investigacións "Ben mantidos. Historia cultural da gastronomía galega" (Galaxia) de Xavier Castro; "Anos 80. Movida, Atlantismo, Vangardismo, Underground" (Galaxia) de Fernando Fernández Rego; e "Universo Cantigas. Edición crítica da poesía medieval galego-portuguesa" (Universidade da Coruña) de Manuel Ferreiro e ouutros.