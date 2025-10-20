Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Santiago de Compostela

Xosé Miguel Andrade Cernadas, Premio da Crítica de Galicia por unha investigación sobre as peregrinacións

O profesor da USC recibe o galardón na categoría de Ciencias Sociais e Humanidades polo seu estudo “As peregrinacións a Compostela: mito, historia e falsidades”

Redacción
20/10/2025 18:44
Xosé Miguel Andrade Cernadas, Premio da Crítica 2025
Xosé Miguel Andrade Cernadas, Premio da Crítica 2025
USC

"As peregrinacións a Compostela: mito, historia e falsidades" mereceulle ao seu autor, o profesor de Historia Medieval da USC Xose Miguel Andrade Cernadas, o Premio da Crítica de Galicia en Investigación en Ciencias Sociais e Humanidades 2025 na súa XLVIIª edición.

O xurado do galardón nesta modalidade estivo formado por Carlos Amoedo Souto, catedrático de Dereito da UDC; Rebeca Blanco Rotea, arqueóloga, membro da comisión de Patrimonio do CCG e profesora da USC; Antón Costa Rico, catedrático de Historia Educación da USC; Carme Fernández Pérez-Sanjulián, profesora de Filoloxía da UDC; Lourenzo Fernández Prieto, catedrático de Historia Contemporánea da USC, gañador da edición 2024 e vicesecretario da RAG; Lucía Oca González, profesora de Antropoloxía Social da USC, e o profesor Ramón Nicolás Rodríguez.

Todas e todos eles salientaron que se trata dun libro marcado polo rigor investigador e polo esforzo no seu papel divulgativo, que aborda o tema do fenómeno das peregrinacións, os seus tópicos e a súa materialización contemporánea no Xacobeo e que resulta operativa para analizar as políticas culturais que se aplican en Galicia arestora así como as súas repercusións en fenómenos como a fixación dos camiños de Santiago e a súa turistificación.

Finalistas

Xunto con Cernadas eran finalistas nesta categoría as investigacións "Ben mantidos. Historia cultural da gastronomía galega" (Galaxia) de Xavier Castro; "Anos 80. Movida, Atlantismo, Vangardismo, Underground" (Galaxia) de Fernando Fernández Rego; e "Universo Cantigas. Edición crítica da poesía medieval galego-portuguesa" (Universidade da Coruña) de Manuel Ferreiro e ouutros.

Te puede interesar

El ideal gallego

Evacúan en helicóptero a un trabajador herido tras un accidente con una fresadora en Boqueixón
Eladio González Lois
La alcaldesa, Goretti Sanmartín, durante la rueda de prensa

Goretti Sanmartín acusa a la Xunta de “non tratar a Compostela como lle corresponde” en los presupuestos de 2026
Eladio González Lois
detalle cartel Un mar de mulleres

A Cátedra Juana de Vega homenaxea ás traballadoras do mar co documental "Un mar de mulleres"
Redacción
La reunión de seguimiento tuvo lugar la tarde de este lunes

La depuradora de A Silvouta recupera la normalidad y ya cumple ya los parámetros de vertido al río Sar
Eladio González Lois