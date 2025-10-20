Mi cuenta

Santiago de Compostela

Una biotecnológica compostelana lidera una alianza global para tratar la enfermedad inflamatoria intestinal

La biotecnológica con sede en A Sionlla firma un acuerdo con la multinacional china Chime Biologics para desarrollar el anticuerpo SRB5

Eladio Lois
Eladio Lois
20/10/2025 11:48
La sede de SunRock Biopharma se encuentra en A Sionlla
Cedida

La empresa compostelana SunRock Biopharma ha sellado una alianza estratégica con la multinacional china Chime Biologics para acelerar el desarrollo de SRB5, un innovador anticuerpo terapéutico destinado al tratamiento de la enfermedad inflamatoria intestinal (EII), que engloba patologías como la enfermedad de Crohn o la colitis ulcerosa.

El acuerdo, anunciado este lunes, permitirá combinar la capacidad científica y de diseño de SunRock, que trabaja desde el Biopolo Sionlla-Centro de Servicios Innovadores para Empresas Biotecnológicas (CSIEB) en Santiago, con la plataforma de fabricación biotecnológica de Chime Biologics en China, certificada bajo los estándares internacionales GMP (Buenas Prácticas de Manufactura).

Según explicó el CEO de SunRock Biopharma, Laureano Simón, esta colaboración “refuerza nuestra estrategia para trabajar con socios de primer nivel en cada etapa del desarrollo. La experiencia técnica de Chime Biologics nos permitirá escalar SRB5 bajo las mejores condiciones y avanzar hacia la validación clínica de un anticuerpo con un perfil biológico único”.

Un anticuerpo pionero con potencial oncológico

El SRB5 es un anticuerpo monoclonal de nueva generación que elimina de forma selectiva las células responsables de la inflamación intestinal crónica. Se trata del desarrollo más reciente dentro de la plataforma anti-CCR9 de SunRock, una línea de investigación que podría tener aplicaciones futuras en determinados tipos de cánceres agresivos.

Galicia, en el mapa internacional de la biotecnología

Fundada en Santiago de Compostela, SunRock Biopharma se ha consolidado como una de las biotecnológicas españolas más activas en el desarrollo de anticuerpos terapéuticos de nueva generación, tanto en el campo de la oncología como en el de las enfermedades inflamatorias.

Su modelo de trabajo se basa en la colaboración con universidades y centros de investigación de Europa, Estados Unidos y Asia, así como en la transferencia de tecnología a grandes farmacéuticas una vez alcanzadas las fases clínicas iniciales.

Con esta alianza, la empresa compostelana refuerza su proyección internacional y consolida la posición de Galicia como polo emergente en investigación biomédica dentro del panorama europeo.

