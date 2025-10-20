O Concello concede licenza para a restauración integral da Torre do Reloxo da Catedral
O proxecto, cun orzamento de máis de 1,7 millóns de euros, inclúe a recuperación da pedra e das pinturas orixinais, a reparación da maquinaria do reloxo e a mellora das estruturas
A Xunta de Goberno concedeu ao Arzobispado de Santiago a licenza para realizar a restauración e rehabilitación integral da Torre do Reloxo cun orzamento de execución material de 1.705.504,96 euros.
O proxecto, redactado polos arquitectos Óscar e Iván Andrés Quintela, desenvolve as seguintes intervencións: restauración de toda a fábrica pétrea, tanto no exterior como no interior, incluíndo puntualmente reforzos estruturais; restauración das pinturas sobre a fábrica de pedra; rehabilitación do espazo interior para facilitar o acceso a todos os niveis da torre; reparación ou substitución da carpintería exterior e interior dos ocos por novos elementos de madeira; execución dunha nova estrutura de madeira para soster a campá principal; reparación da maquinaria do reloxo e do mecanismo de golpeo das campás; e execución dunha nova instalación eléctrica e de iluminación en toda a torre.
O proxecto enmárcase no Plan director do conxunto da Catedral, aprobado pola Xunta de Goberno o 27 de outubro de 2009; conta co informe favorable da Dirección Xeral de Patrimonio Cultural e co ditame favorable da Comisión Asesora do Patrimonio Histórico do Plan especial PE-1.