Mercedes Rosón propone nombrar a Carlos Delgado hijo predilecto de Santiago

Mercedes Rosón junto a Carlos Delgado y Manuel Moure, presidente y vocal de la Asociación Cultural Rocha Forte Cedida

La concejala no adscrita del Concello de Santiago, Mercedes Rosón, ha propuesto el nombramiento de Carlos Delgado Fernández como hijo predilecto de Santiago de Compostela, en reconocimiento a una vida dedicada al activismo cultural, la edición y la promoción del patrimonio local.

La solicitud fue registrada este lunes en el Concello, acompañada de un escrito que recoge los méritos que sustentan la concesión del título, entre los que Rosón destaca que Delgado “dedicó buena parte de su vida a trabajar por los demás, a hacer y construir barrio desde el activismo cultural”.

Más de dos décadas de compromiso con Rocha Forte

Presidente de la Asociación Cultural Rocha Forte desde su fundación en 1999, Carlos Delgado ha impulsado numerosos proyectos para dinamizar la vida cultural y patrimonial del barrio. Entre ellos, Rosón recuerda la habilitación del Centro Sociocultural de Rocha Forte en 2005, fruto de la gestión de la asociación ante la Diputación de A Coruña, que adquirió una parcela y la casa familiar del médico Ramón Baltar.

También fue clave en la negociación para la cesión del castillo de Rocha Forte al Concello por parte del Arzobispado, por un periodo de 50 años, y en la preparación del primer proyecto de restauración de la fortaleza, elaborado en 1999.

Rosón subraya además su papel en la creación de actividades culturales que hoy forman parte del calendario compostelano, como la Exposición de la Camelia, una muestra que —en palabras de la edil— “reivindica lo autóctono y da relevancia a esta flor que colorea los inviernos grises de nuestros jardines”.

Impresor y editor de referencia en la Galicia literaria

Además de su labor asociativa, Carlos Delgado cuenta con una amplia trayectoria profesional como impresor y editor, especialmente desde 1975, cuando fundó junto a su esposa María García la imprenta Minerva, en la rúa Curros Enríquez. De aquella experiencia nació, en 1978, Edicións do Cerne, un sello que publicó algunas de las obras más relevantes de la literatura gallega contemporánea, como Os escuros soños de Clío de Carlos Casares, Tempo de Compostela de Salvador García-Bodaño, la Obra Literaria Completa de Fermín Bouza-Brey o Con pólvora e magnolias de Xosé Luís Méndez Ferrín.

Antes de iniciar su propio proyecto, Delgado trabajó en imprentas compostelanas como Rivera da Fonte Sequelo, Irago Romera do Camiño Novo y Paredes, consolidando una carrera que lo convirtió en figura clave de la edición gallega del siglo XX.

Mercedes Rosón considera que, por su “contribución a la cultura, la literatura y la identidad local”, Carlos Delgado merece ser reconocido como hijo predilecto de Santiago de Compostela.