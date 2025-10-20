La depuradora de A Silvouta recupera la normalidad y ya cumple ya los parámetros de vertido al río Sar

La reunión de seguimiento tuvo lugar la tarde de este lunes Concello de Santiago

La depuradora de Silvouta ha normalizado su funcionamiento tras los primeros ajustes e incidencias registrados durante la puesta en marcha de la Fase I de las obras de la nueva estación depuradora (EDAR), iniciada el pasado 8 de octubre. Estos problemas, ya solventados, se debieron principalmente a los sedimentos acumulados durante años en los antiguos colectores, que generaron una sobrecarga inesperada en los primeros días de actividad.

La alcaldesa de Santiago, Goretti Sanmartín, y el concejal de Sostenibilidad Ambiental y Servicios Básicos, Xesús Domínguez, participaron en la reunión de seguimiento de los trabajos, celebrada en el Pazo de Raxoi, junto con representantes de Acuaes —sociedad estatal dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica— y de Augas de Galicia, organismo adscrito a la Xunta. También asistieron la presidenta de la entidad estatal, Rosa Cobo, y el representante de Augas de Galicia, Roi Fernández, además de personal técnico de las tres administraciones.

Durante el encuentro, Acuaes se comprometió, a petición del Concello de Santiago, a informar también a los ayuntamientos de Ames y Padrón sobre las incidencias registradas en el arranque de la planta. La reunión abordó formalmente el vertido al río Sar producido en los primeros días de funcionamiento, sobre el que la sociedad estatal ofreció explicaciones técnicas. Según trasladó, en todos los inicios de actividad de una depuradora resulta complejo cumplir con los parámetros de vertido desde el primer momento, y en este caso la situación se agravó por la acumulación de sedimentos y la sequía extrema, que dificultó la dilución de las aguas en el cauce.

El Concello compostelano, tanto desde los servicios técnicos como desde la propia alcaldía y la concejalía de Sostenibilidad, asegura que ha seguido este asunto desde el primer momento, solicitando información detallada a la entidad encargada de las obras. Las medidas adoptadas por Acuaes, en coordinación con el Concello, permitieron restablecer la normalidad y alcanzar los parámetros de vertido establecidos. Además, la comisión de seguimiento acordó nuevas actuaciones para prevenir que esta situación vuelva a repetirse.